Nuova allerta alimentare in Italia per una possibile contaminazione batterica. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di Revusco Salame del Peccato a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il provvedimento riguarda confezioni da circa 700 grammi e invita i consumatori a prestare attenzione prima del consumo. Ecco quale prodotto è interessato e quali precauzioni adottare.

Richiamo alimentare per rischio Listeria: ritirato un lotto di salame Revusco

Un nuovo avviso di sicurezza alimentare è stato pubblicato dal Ministero della Salute per la possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. Al centro della segnalazione c’è il Revusco Salame del Peccato, prodotto dall’azienda Tre Torri di Adino Fontana. Il richiamo interessa uno specifico lotto, commercializzato in confezioni da circa 700 grammi.

L’indicazione rivolta ai consumatori è chiara: non consumare il prodotto coinvolto e riportarlo al negozio in cui è stato acquistato. Ecco quali sono i dettagli del provvedimento e come comportarsi.

Revusco Salame del Peccato, lotto interessato e indicazioni per i consumatori

L’allerta è stata inserita sul portale del Ministero della Salute il 12 novembre 2026 e riguarda esclusivamente il lotto di produzione 06.10.26.

Il salame viene venduto in pezzi dal peso indicativo di 700 grammi ed è realizzato nello stabilimento di Tre Torri di Adino Fontana, situato in via Monte della Giustizia 120, a Montecosaro, in provincia di Macerata. Il marchio identificativo riportato nell’avviso è IT 91372/L CE.

La ragione del ritiro è legata alla possibile presenza di Listeria monocytogenes, microrganismo responsabile della listeriosi, un’infezione che si trasmette attraverso il consumo di alimenti contaminati e che può comportare complicazioni anche serie, soprattutto per le persone maggiormente esposte al rischio. Per questo motivo, il Ministero invita chiunque abbia acquistato il salame appartenente al lotto segnalato a non consumarlo, anche se la confezione è già stata aperta, e a restituirlo al punto vendita.

L’episodio si aggiunge ad altre allerte alimentari diffuse negli ultimi giorni. Tra le segnalazioni recenti figurano il richiamo di un lotto di salmone affumicato per possibile rischio Listeria, il ritiro di due lotti di caffè Bialetti per valori di ocratossina A superiori ai limiti consentiti e quello di alcune confezioni di pomodori datterini da 500 grammi per la presenza di Salmonella.