(Adnkronos) - "Dopo lo scontro con Mariotto c'Ã¨ stata la sua intervista al Tg, per cui alla fine di tutto questo Ã¨ arrivata la comunicazione che lei ci sarÃ sabato. Allora io dico - alla fine di questo - Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano, che sarÃ andato anche al di lÃ...

(Adnkronos) – “Dopo lo scontro con Mariotto c’è stata la sua intervista al Tg, per cui alla fine di tutto questo è arrivata la comunicazione che lei ci sarà sabato. Allora io dico – alla fine di questo – Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano, che sarà andato anche al di là della dogana.

Ne hanno parlato tutti”. Così Milly Carlucci oggi intervenendo nel corso de La Vita In Diretta, condotta da Alberto Matano su Rai 1, è tornata ancora una volta sul caso D’ï»¿Urso-Mariotto dopo lo scontro di sabato scorso durante la puntata di Ballando con le Stelle, caratterizzata dal profumo spruzzato dallo stilista e dalla reazione veemente della ‘collega’.

Al termine del suo intervento, rivolgendosi a Matano, anche lui giurato della trasmissione del sabato sera, ha detto: “Tu hai fatto una richiesta precisa di cambiamento di posto e ti sei offerto come vittima sacrificale: hai detto che eri disposto a sederti vicino a Guillermo Mariotto.

Barbara passerà al tuo posto… e Mariotto ha detto che verrà con un flacone di profumo ancora più grande… Vi farò sapere se accetto, manderò una lettera o farò un’intervista”.

La stessa Carlucci ha ripercorso le “tappe” della querelle: “Non stiamo parlando dei massimi sistemi mondiali, non è la guerra in Ucraina e non è la Palestina.

Parliamo del bancone di Ballando con le Stelle, abbiamo assistito al battibecco e alla polemica da varietà, una cosa leggera. Il pensiero finale della serata era che le serate fossero tornate nei limiti di un normale battibecco televisivo. Poi nella notte, alle 5, è arrivato il video” di Barbara D’Urso “che ha creato un caso. Sembrava che lei volesse andarsene, ci sono stati scambi di messaggi con il co-autore che si occupa della giuria. Ad un certo punto della giornata, lunedì, ci arriva una comunicazione ufficiale: una lettera” della giurata “che sembra annunciare una decisione definitiva. Le abbiamo chiesto se avesse preso una decisione, ci ha risposto ‘ci sentiamo domani’. E’ arrivata una seconda lettera che smentiva la precedente, dopo l’intervista al Tg1 è arrivata la conferma: Barbara sabato ci sarà, ha creato un caso pazzesco”.

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