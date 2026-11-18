Un anno di reclusione con pena sospesa e la patente ritirata per 12 mesi: si è concluso così il processo per la morte di Jacopo Pio Cirillo, il ventenne originario di Orta Nova, in provincia di Foggia, investito e ucciso sulle strisce pedonali a Roma nel maggio 2024. Una decisione che ha lasciato profondamente amareggiati i familiari del giovane, che dopo la sentenza hanno manifestato tutta la propria indignazione.

Jacopo Pio Cirillo investito e ucciso sulle strisce a Roma: l’automobilista patteggia un anno

Si è concluso con una condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa, il procedimento giudiziario a carico di un 25enne romano che il 4 maggio 2024 investì mortalmente Jacopo Pio Cirillo, studente universitario di 20 anni originario di Orta Nova, in provincia di Foggia.

Il giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Casilina, nella zona di Giardinetti, a Roma, quando venne travolto dall’auto guidata dall’allora 23enne, al volante di una Renault Twingo.

L’impatto ebbe conseguenze devastanti: le condizioni di Jacopo apparvero immediatamente disperate e, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il ragazzo morì tre giorni dopo il ricovero in ospedale.

Il giovane si trovava nella Capitale per frequentare l’Università di Tor Vergata. Oltre al patteggiamento, il giudice ha disposto nei confronti dell’automobilista anche la sospensione della patente per 12 mesi.

Travolto e ucciso sulle strisce: l’ira della famiglia di Jacopo dopo il patteggiamento

La decisione del giudice ha suscitato una forte reazione da parte dei familiari di Jacopo, che hanno espresso tutta la loro amarezza per l’esito del processo. I genitori, assistiti dal gruppo Giesse, hanno affidato a una dichiarazione il proprio sfogo, spiegando di non aver trovato nella sentenza la giustizia che si aspettavano. «Da quel drammatico giorno che ha spezzato per sempre la vita di Jacopo il nostro dolore è rimasto immutato. Ci aspettavamo che venisse almeno assicurata giustizia, ma così non è stato», viene riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno. La famiglia ha contestato soprattutto la sospensione della patente per un periodo che considera troppo breve e l’assenza di una pena da scontare in carcere: «Abbiamo perso un figlio e non abbiamo nemmeno la consolazione di sapere che l’autore di un reato così grave possa meditare in carcere sulla gravità di quello che ha commesso».

A pesare è anche la prospettiva che, trascorsi i dodici mesi, il conducente possa tornare regolarmente alla guida. «Sapere, inoltre, che dopo 12 mesi potrà girare liberamente per strada con il rischio di commettere nuovamente il reato, ci provoca dolore», hanno aggiunto, sottolineando come la vicenda abbia provocato loro una doppia sofferenza. La conclusione dei familiari è amara: «Il giudice non ha riconosciuto la gravità di quanto accaduto». Da qui la presa di posizione: «In-giustizia è stata fatta».

I genitori hanno infine annunciato che non intendono fermarsi e che «non lascerà nulla di intentato» per cercare di ottenere giustizia per il figlio.