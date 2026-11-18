È stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, Elda Capuano, l’ex maestra di 88 anni. Per il delitto è stato fermato un parente, che avrebbe confessato durante l’interrogatorio, indicando come movente l’intromissione dell’anziana in una lite tra lui e la moglie.

Elda Capuano uccisa con una decina di coltellate: il ritrovamento e il lutto cittadino

La tragedia si è consumata nella frazione di Cortedomini, dove Elda Capuano è stata trovata senza vita nella propria abitazione, con numerose ferite da arma da taglio, almeno una decina, concentrate nella zona dell’addome. Maestra in pensione, vedova e madre di tre figli, l’88enne era molto conosciuta in paese.

A far scattare l’allarme è stata la collaboratrice domestica che, non riuscendo a ottenere risposta al citofono, ha avvisato i familiari.

Sono quindi intervenuti i carabinieri, dando avvio agli accertamenti coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore. La notizia ha profondamente scosso Castel San Giorgio, dove la famiglia Capuano-Sessa è conosciuta e stimata. La sindaca Paola Lanzara ha espresso il dolore dell’intera comunità, ricordando la vittima come un’insegnante che «ha dedicato la sua vita alla crescita e all’educazione di intere generazioni di nostri concittadini».

La prima cittadina ha inoltre annunciato che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, per manifestare la vicinanza della comunità ai familiari.

Omicidio di Elda Capuano a Castel San Giorgio, il parente confessa: «Si era intromessa in una lite familiare»

È stata uccisa perché avrebbe preso le parti di uno dei due coniugi durante un litigio familiare. Sarebbe questo il motivo alla base dell’omicidio di Elda Capuano, l’anziana di 88 anni trovata morta nella sua abitazione a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Come riportato dall’Adnkronos, per il delitto è stato fermato un uomo, legato alla vittima da un rapporto di parentela, nei cui confronti viene contestata l’accusa di omicidio aggravato. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.

Durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero, l’indagato avrebbe ammesso le proprie responsabilità, fornendo una ricostruzione «lucida e dettagliata» dell’accaduto. Secondo quanto riferito dal procuratore, l’uomo avrebbe indicato come ragione del gesto l’intromissione dell’anziana in una discussione tra lui e la moglie, che dopo il diverbio si era allontanata dall’abitazione. Il fermato ha inoltre consentito ai militari di recuperare il coltello utilizzato per colpire la donna.

Il fermo dell’indagato dovrà ora essere sottoposto alla convalida del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore.