La donna, vedova e madre di due figli, sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Si cerca il secondo figlio, ancora da chiarire la dinamica.

Dramma ad Angri, in provincia di Salerno, dove una donna di 50 anni è stata trovata morta nella propria abitazione con numerose ferite da arma da taglio sul corpo e sul volto. A lanciare l’allarme è stato uno dei figli, che ha scoperto il cadavere nelle prime ore del mattino. Sulla vicenda indagano i carabinieri: tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche l’assenza dell’altro figlio della vittima.

Angri, donna di 50 anni trovata morta in casa: ferite da arma da taglio sul corpo e sul volto

Una vedova e madre di due figli è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione ad Angri, in provincia di Salerno. Come riportato dall’Agi, il corpo avrebbe presentato numerose ferite riconducibili, secondo i primi accertamenti, all’utilizzo di un’arma da taglio, alcune delle quali localizzate anche sul volto.

La vittima, identificata come Assunta Abbruzzese da LiraTv, sarebbe stata trovata nel letto del suo appartamento di via don Carlo La Mura, in una zona periferica della cittadina. A fare la drammatica scoperta sarebbe stato uno dei due figli della donna, che si è presentato nell’appartamento intorno alle 5:30 del mattino del 16 novembre, preoccupato perché da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

Una volta entrato e constatata la presenza del cadavere, il giovane ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri.

Angri, donna trovata morta in casa: la morte risalirebbe ad almeno 24 ore prima

Sul posto sono intervenuti i militari del Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri del medico legale, il decesso potrebbe risalire ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. Le ferite individuate sul corpo e sul volto della 50enne hanno indirizzato le indagini verso l’ipotesi di una morte violenta, con il sospetto di un omicidio.

Gli investigatori starebbero inoltre cercando l’altro figlio della vittima, del quale al momento non si avrebbero notizie. La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti, anche se non vengono escluse altre piste investigative. La Procura di Nocera Inferiore coordina le indagini, mentre gli specialisti della Scientifica hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia, esame che potrà fornire ulteriori elementi sulle cause e sulle circostanze della morte.