La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno della succursale italiana della banca digitale Revolut. Ecco tutti i dettagli.

Banca Revolut Italia: un anno di amministrazione giudiziaria

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto, su richiesta del pm Storari, l’amministrazione giudiziaria per un anno della succursale italiana della banca digitale Revolut.

nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia Di Finanza. Secondo infatti il procuratore Marcello Viola, vi sarebbero state gravi carenze nei controlli che avrebbero permesso a persone coinvolte in procedimenti per riciclaggio e altri reati di trasferire e occultare capitali (la banca non è indagata). Dalle indagini sarebbero emersi “rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa” e “per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia.”

“Riciclaggio con aggravante mafiosa”: commissariata Banca Revolut

Il procuratore di Milano, Marcello Viola: Per “gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering” di Revolut numerosi “soggetti condannati o indagati per gravi delitti” e “destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali” hanno “potuto accedere al sistema finanziario” ed è stata agevolata “di fatto la commissione dei reati”. È emerso “un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali” per 76,5 milioni di euro, che “avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio”.

Le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, coordinate dal pm Paolo Storari avevano infatti individuato tra “la clientela italiana” della banca digitale 24 persone “residenti nel circondario milanese”, tra il 2023 e il 2024, coinvolte “in procedimenti per reati rilevanti“. Dopo sarebbero emerse le movimentazioni di società riconducibili a tre indagati legati alla cosca della ‘ndrangheta dei Farao-Marincola e anche quelle di altre persone arrestate recentemente nella maxi inchiesta milanese sulla cosiddetta “banca occulta” delle mafie. Questo lo si legge nel provvedimento della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano a carico di Revolut Bank Uab con sede in Lituania e succursale a Milano. L’udienza è fissata per il 25 febbraio. Intanto gli amministratori nominati dai giudici, ovvero l’avvocata Ilaria Ramoni e il professionista Piero Antonio Capitini, dovranno affiancare il management dell’istituto al fine di effettuare una serie di verifiche e bonifiche per evitare che prosegua la presunta “agevolazione” delle condotte illecite. Revolut ha fatto sapere che collaborerà con le autorità.