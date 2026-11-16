Camion a idrogeno, accordo FAI per una filiera industriale italiana

Portare l’idrogeno nel trasporto pesante e costruire una filiera industriale italiana che colleghi produzione, stoccaggio, distribuzione e rifornimento dei camion. È l’obiettivo dell’accordo sottoscritto dalla Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI) e dalla Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei (SED) a Roma, nel corso del Forum internazionale «Il Metodo Mattei 2026».

L’intesa, firmata per FAI dal segretario generale Carlotta Caponi, avvia un progetto che punta a trasformare le prospettive tecnologiche dell’idrogeno in una sperimentazione concreta al servizio delle imprese di autotrasporto.

Il piano prevede la realizzazione di un sistema integrato che comprenda la produzione di idrogeno mediante elettrolisi, lo stoccaggio, la distribuzione e il rifornimento dei mezzi pesanti.

Camion e idrogeno, un progetto pilota per rifornire i mezzi pesanti

Il primo passaggio sarà l’individuazione di un bacino logistico nel quale realizzare un progetto pilota.

L’obiettivo è verificare sul campo la sostenibilità industriale ed economica dell’idrogeno, coinvolgendo imprese di trasporto, costruttori di veicoli e partner industriali.

La strategia della FAI parte dalle esigenze delle aziende: prima si individua la domanda, poi si dimensionano impianti e infrastrutture. Tra gli elementi da valutare ci sono i consumi delle flotte, il numero dei mezzi potenzialmente coinvolti, i costi di produzione dell’idrogeno e il prezzo al punto di rifornimento.

Saranno inoltre analizzati l’autonomia dei camion, i tempi necessari per il rifornimento e i costi di gestione dei veicoli.

Uggè: «La transizione energetica non sia un costo aggiuntivo»

Il nodo della competitività economica resta centrale. Per il presidente della FAI, Paolo Uggè, la transizione energetica deve offrire alle imprese alternative concretamente utilizzabili, senza tradursi in un ulteriore aggravio dei costi.

«La transizione energetica non può trasformarsi in un costo aggiuntivo per le imprese. Deve offrire soluzioni concrete, sostenibili e realmente competitive. Con questo accordo vogliamo verificare se l’idrogeno possa diventare un’alternativa per il trasporto pesante, partendo dalle esigenze reali delle aziende: tecnologie, infrastrutture e costi», dichiara Uggè.

Una posizione che mette al centro la necessità di coniugare innovazione tecnologica, disponibilità delle infrastrutture e sostenibilità economica per gli operatori del settore.

Fondazione SED Enrico Mattei, quale ruolo nel progetto FAI

La Fondazione SED Enrico Mattei contribuirà al progetto mettendo a disposizione competenze tecnologiche e industriali e coinvolgendo partner specializzati nella produzione e nella gestione dell’idrogeno.

La FAI attiverà invece la propria rete associativa e territoriale per individuare le aree logistiche più adatte e favorire il confronto con le imprese potenzialmente interessate.

La collaborazione punta così a mettere in relazione domanda di trasporto, capacità industriale e infrastrutture, costruendo le condizioni per una possibile filiera nazionale dell’idrogeno destinata ai mezzi pesanti.

Entro 90 giorni la prima roadmap per la filiera dell’idrogeno

Uno dei primi traguardi è già fissato: entro 90 giorni dalla firma dell’accordo, le parti si propongono di definire un documento operativo con l’individuazione dell’area pilota, la stima della domanda, le soluzioni tecnologiche, gli investimenti necessari e il programma delle attività successive.

Il progetto non si limita alla prima sperimentazione. L’ambizione è sviluppare un modello replicabile nei principali poli logistici italiani e lungo i corridoi di trasporto, fino alla costruzione di una rete di produzione e rifornimento dedicata ai camion.

L’accordo ha una durata iniziale di 24 mesi e non comporta obblighi di investimento o di adesione per le imprese associate. L’eventuale partecipazione al progetto pilota sarà volontaria.

Alla sottoscrizione dell’intesa per FAI erano presenti, oltre al segretario generale Carlotta Caponi, anche il consigliere delegato Leonardo Lanzi.