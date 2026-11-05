L’intervento si aggiunge ai 3.500 alberi già presenti su 30 ettari di verde e punta a contrastare l’isola di calore e tutelare la biodiversità nella zona nord-ovest tra MIND e San Siro

Più alberi, più biodiversità e un contributo concreto alla lotta contro l’isola di calore urbana. Il parco di UpTown, il quartiere verde nella zona nord-ovest di Milano, tra MIND e San Siro, amplia il proprio patrimonio di alberi grazie al progetto di forestazione urbana finanziato dal PNRR e promosso da Città Metropolitana di Milano, con la messa a dimora di nuove specie autoctone della pianura lombarda.

L’intervento rientra nel programma dedicato alla mitigazione dell’isola di calore, che coinvolge 14 comuni metropolitani, per un totale di 32,01 ettari e 32.393 tra alberi e arbusti, con un finanziamento di circa 1,39 milioni di euro. Insieme al secondo intervento previsto dal programma, dedicato al rafforzamento della rete ecologica territoriale, il piano porterà complessivamente alla messa a dimora di 62.518 piante su 62,13 ettari.

UpTown Milano: un parco con 3.500 alberi su 30 ettari

Le nuove piantumazioni del progetto PNRR si aggiungono al patrimonio naturale di UpTown, che conta già 3.500 alberi distribuiti su 30 ettari di parco. Inaugurato nel novembre 2018 su una superficie di 25 ettari, il parco ha raggiunto le dimensioni attuali con l’annessione dell’ex vivaio Gaslini, nell’ambito di un percorso di valorizzazione del verde che accompagna la crescita del quartiere.

L’attenzione di UpTown Milano alla biodiversità si traduce anche in iniziative dedicate alla fauna locale, come l’oasi delle farfalle, i nidi per gli uccelli e l’apiario urbano. I nuovi alberi rafforzano questo patrimonio ambientale con specie autoctone della pianura lombarda, tra cui aceri campestri, carpini, frassini, querce, biancospini e viburni. Una scelta che favorisce l’adattamento al contesto locale, contribuisce alla mitigazione delle temperature estive e offre habitat e risorse alimentari a insetti impollinatori e piccola fauna.

Il nuovo intervento si integra così con le iniziative già presenti e con la fruizione quotidiana del parco, attraversato anche da percorsi dedicati alla corsa e alle attività all’aria aperta. Un approccio che interpreta il verde non soltanto come spazio da vivere, ma anche come una risorsa strategica per la biodiversità e la resilienza ambientale del quartiere.

Forestazione urbana PNRR: manutenzione e monitoraggio per cinque anni

La riuscita dell’intervento passa anche dalla manutenzione. Per i cinque anni successivi alla piantumazione, Città Metropolitana di Milano garantirà le attività previste dagli accordi PNRR: irrigazione ordinaria e straordinaria, sfalcio della flora spontanea, contenimento delle specie alloctone e sostituzione delle piante che non dovessero attecchire.

Il coordinamento tecnico è affidato a Parco Nord Milano, che segue anche la direzione dei lavori con un gruppo multidisciplinare composto da agronomi, forestali, ecologi e architetti del paesaggio. Il progetto si avvale inoltre del contributo scientifico del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

UpTown, un’infrastruttura verde per la resilienza climatica di Milano

Con le nuove piantumazioni, UpTown rafforza il proprio ruolo di infrastruttura verde urbana: un patrimonio che cresce nel tempo e contribuisce alla qualità ambientale del quartiere, alla tutela della biodiversità e alla capacità del territorio di affrontare le sfide climatiche, attraverso la collaborazione tra istituzioni, competenze scientifiche e realtà locali.