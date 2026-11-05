Le elezioni di metà mandato del 2026 hanno segnato una serie di primati storici, dal primo senatore musulmano alle prime governatrici di origine latina e afroamericana.

Il 5 novembre 2026 la notte delle elezioni di mezzo mandato è culminata in una vittoria netta dei democratici sia alla Camera sia al Senato. Oltre a conquistare la maggioranza, i risultati hanno prodotto una serie di primissime nella storia politica degli Stati Uniti, rompendo barriere etniche, religiose e di genere che erano rimaste intatte per decenni.

Prime volte al Senato: da Michigan al New Hampshire

In Michigan, Abdul El-Sayed ha superato l’ex deputato repubblicano Mike Rogers con il 52,5% dei voti, diventando così il primo musulmano a sedersi nella Camera alta. A nord, in Minnesota, Peggy Flanagan, di origine White Earth Nation, ha battuto Michele Tafoya con dieci punti di scarto, segnando la prima presenza di una donna nativa americana al Senato.

Il New Hampshire ha visto la proclamazione di Chris Pappas, che ha sconfitto l’ex senatore John E. Sununu raccogliendo il 56,2%: è il primo senatore apertamente gay della storia federale.

Storie di diversità e rappresentanza

Questi trionfi non sono solo numeri, ma testimonianze di una rappresentanza più inclusiva. La presenza di El-Sayed, Flanagan e Pappas accende un dibattito sul ruolo della religione, dell’etnia e dell’orientamento sessuale nella legislazione nazionale, dimostrando che il panorama politico statunitense sta evolvendo.

Governatrici storiche: dalla Georgia al Texas

Keisha Lance Bottoms, ex sindaca di Atlanta, ha ottenuto il 54,3% contro Rick Jackson, facendo di lei la prima donna nera governatrice nella storia di 250 anni degli USA. In New Mexico, Deb Haaland, appartenente alla comunità Laguna Pueblo, ha vinto con il 57,2% contro Gregg Hull, diventando la prima donna nativa americana a guidare uno Stato. Il Texas ha scritto due pagine di novità: Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore in carica Greg Abbott (52,8% vs 45,7%), diventando la prima governatrice latina dello Stato, mentre James Talarico ha ottenuto il seggio senatorial con il 55,1% contro Ken Paxton, un risultato che non si verificava dal 1988.

Vincite in territori tradizionalmente repubblicani

Alcune delle vittorie democratiche sono avvenute in luoghi dove la Repubblica aveva regnato per generazioni. In Kansas, Adam Hamilton, pastore metodista, ha conquistato il Senato sconfiggendo Roger Marshall; l’ultimo dem era stato eletto nel 1932. In Iowa, l’ex campione paralimpico Josh Turek ha superato Ashley Hinson con il 50,5%, primo democratico al Senato da 2008. Questi spostamenti hanno ridotto il margine di vantaggio di Trump del 2024 di oltre 20 punti in diversi stati.

Il nuovo assetto del Congresso

Con i due indipendenti che hanno deciso di allearsi ai democratici, il Senato passerà a contare almeno 54 seggi su 100, garantendo al Partito Democratico la maggioranza per i prossimi due anni. Questo significa che l’ex presidente Donald Trump dovrà affrontare un Congresso che non controlla più, mentre nuovi volti – musulmano, donna nativa americana e senatore gay – prenderanno posto per la prima volta nella storia del Senato.

Le elezioni di metà mandato del 2026 si configurano così non solo come un cambiamento di maggioranza, ma anche come un cambio di paradigma nella composizione delle istituzioni federali, aprendo la strada a una rappresentanza più ampia e varia per le future decisioni politiche degli Stati Uniti.