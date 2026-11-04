Le piazze di Milano, Madrid e Londra hanno guadagnato, mentre Wall Street segue l’onda positiva legata al risultato elettorale negli USA.

Il risultato delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti ha prodotto un effetto a catena sui mercati finanziari globali. Dopo la dichiarazione di accettazione del voto da parte del presidente Donald trump, le principali piazze europee hanno registrato guadagni, mentre gli indici di Wall Street hanno mostrato segni di ripresa.

Movimento positivo delle principali borse europee

Milano è stata la protagonista, con un balzo dell’1,8 %, posizionandosi al secondo posto dopo Madrid, che ha chiuso in +2,2 %. Seguono Frankfurt (+0,9 %), Parigi (+0,9 %) e Londra (+0,6 %). Questi rialzi riflettono la fiducia degli investitori europei nella stabilità politica americana, soprattutto dopo che le contestazioni sulla regolarità del voto sono state messe a tacere.

Dettaglio sui mercati italiani e spagnoli

Il FTSE MIB ha beneficiato della liquidità in eccesso e di una maggiore propensione al rischio, mentre il IBEX 35 ha tratto vantaggio da operazioni di copertura valutaria dopo la conferma del risultato elettorale. In entrambi i casi, gli operatori hanno interpretato l’assenza di proteste come un segnale di continuità delle politiche economiche statunitensi.

Wall Street segue il trend europeo

Negli Stati Uniti, il Dow Jones ha avanzato dell’1 % e il Nasdaq è salito dello 0,5 %. La spinta è stata alimentata dal consenso sul fatto che il presidente Trump non intende avviare nuovi conflitti, in particolare contro l’Iran, e che è disposto a collaborare con il partito Democratico. Questa apertura ha ridotto l’incertezza geopolitica, consentendo ai trader di concentrarsi su dati macroeconomici.

Impatti sul settore tecnologico

Il Nasdaq, benché in crescita più contenuta rispetto al Dow, ha visto una leggera ripresa grazie alle azioni di grande capitalizzazione, tra cui quelle legate a AI e data-center. L’assenza di imminenti regolamentazioni sull’intelligenza artificiale da parte dell’amministrazione ha rafforzato la fiducia degli investitori nel settore.

Il panorama elettorale americano

Il 3 novembre gli elettori hanno deciso il futuro dei 435 seggi della Camera e di 35 posti al Senato, componendo il 120° Congresso. Prima di quell’appuntamento, i repubblicani detenevano 219 seggi alla Camera (contro 214 democratici e due vacanti) e 53 al Senato (contro 45 democratici e 2 indipendenti). Per ottenere la maggioranza alla Camera servono 218 seggi, mentre al Senato bastano 51.

Campagna e temi chiave

Le tematiche centrali della campagna sono state il costo della vita – inflazione, prezzi della benzina e abitativi – e la politica estera, in particolare il conflitto con l’Iran. Le critiche a Trump hanno evidenziato la mancata conclusione delle “guerre perenni” e l’aumento dei prezzi, fattori che hanno pesato sulla percezione degli elettori. Allo stesso tempo, la questione dell’immigrazione irregolare ha mantenuto un certo consenso tra i repubblicani.

Il risultato finale, ancora da definire al momento della redazione, determinerà se il presidente troverà un Congresso più ostile o più collaborativo. Un Congresso controllato dai democratici potrebbe limitare la libertà d’azione di Trump, mentre una maggioranza repubblicana faciliterebbe l’attuazione delle sue promesse elettorali.