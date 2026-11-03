Doveva essere il primo passo verso una vita indipendente, ma l'affitto dell'appartamento si è trasformato in un incubo: subaffitto abusivo, presunto spaccio e violente risse nel condominio.

Aveva acquistato un appartamento per costruirsi un futuro indipendente, ma si è ritrovata coinvolta in una vicenda fatta di subaffitto illegale, spaccio e violente risse. A Getafe, in Spagna, Claudia Puig, 27 anni, è riuscita a recuperare la propria abitazione dopo mesi di difficoltà, trovandola però completamente devastata.

Getafe, compra casa per andare a vivere da sola ma finisce vittima di un subaffitto abusivo

Quello che doveva essere il primo passo verso l’indipendenza economica si è trasformato in una pesante perdita finanziaria. È la vicenda di Claudia Puig, 27 anni, proprietaria di un appartamento al piano terra in via Águila, a Getafe, in Spagna. Nel maggio 2023 aveva acquistato l’immobile con l’intenzione di trasferirvisi, ma alcuni problemi di umidità l’avevano costretta ad affrontare costosi lavori di ristrutturazione, ricorrendo a un ulteriore prestito.

Rimasta senza risparmi, la giovane aveva deciso di tornare temporaneamente dai genitori e affittare la casa per un anno, così da recuperare parte delle spese sostenute.

L’accordo era stato raggiunto con una ragazza colombiana, che avrebbe dovuto versare 800 euro al mese. I pagamenti, tuttavia, avevano iniziato ad accumulare ritardi e, nei mesi successivi, è emerso un problema ben più grave.

Nel gennaio 2026 un vicino ha contattato Claudia per sapere se l’abitazione fosse disponibile, facendo nascere i primi sospetti. La proprietaria ha così scoperto che l’inquilina aveva lasciato l’appartamento senza informarla e lo aveva subaffittato illegalmente ad altre persone, chiedendo loro circa 200 euro in più rispetto al canone originario.

Nel frattempo, Claudia continuava a sostenere 376 euro di mutuo mensile, oltre alle spese condominiali e alle altre imposte. Quando ha provato a chiedere spiegazioni, avrebbe ricevuto persino minacce di denuncia. Intervistata dalla trasmissione La Tarde di Cadena COPE, la giovane ha descritto la propria esperienza come «un incubo che non augurerei a nessuno».

Spaccio e violenze nell’appartamento: gli occupanti lasciano la casa devastata

La situazione è ulteriormente peggiorata a giugno, quando alcuni vicini hanno nuovamente contattato Claudia per denunciare quanto stava accadendo nell’edificio. Secondo le loro testimonianze, nell’appartamento si erano stabilite diverse persone, accusate di utilizzare l’abitazione come punto di riferimento per lo spaccio di droga. I residenti segnalavano odori di marijuana, litigi frequenti e continui interventi della polizia. La proprietaria ha così appreso di episodi di violenza e arresti, con gli agenti intervenuti anche per allontanare alcuni occupanti.

Gli avvenimenti più gravi si sono verificati alla fine di ottobre, quando due violente risse nell’arco di 72 ore hanno provocato cinque feriti da arma da taglio, oltre a ingenti danni all’edificio. Secondo Rogelio Gómez, presidente della società di mediazione OP2S Servicios alla quale Claudia si era rivolta per recuperare l’immobile, all’interno vivevano nove uomini, alcuni dei quali con precedenti penali. Gli scontri sarebbero stati legati a contrasti tra gruppi rivali per questioni legate alla droga. Per fronteggiare l’emergenza, le autorità hanno disposto un presidio continuativo della polizia davanti al palazzo. La presenza degli agenti ha contribuito alla svolta: nei primi giorni di novembre gli occupanti hanno abbandonato spontaneamente l’appartamento, permettendo finalmente alla proprietaria di rientrare in possesso delle chiavi.

La casa, che Claudia aveva ristrutturato sostenendo importanti sacrifici economici, però è stata completamente danneggiata e necessita di nuovi interventi. «Tutti i soldi che la proprietaria ha speso per ristrutturarlo sono stati sprecati», ha spiegato Gómez. Per la 27enne si chiude così la battaglia per recuperare l’immobile, ma resta da affrontare una nuova e onerosa ristrutturazione.