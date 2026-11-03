Mirko Brunetti ha pubblicato un video della proposta a Silvia Ghio: la modella di Alessandria ha detto sì e la coppia ufficializza il fidanzamento dopo un percorso lontano dalle telecamere

La notizia è stata annunciata direttamente sui canali social di Mirko Brunetti: l’ex volto dei reality ha pubblicato un video in cui mostra la proposta rivolta alla compagna Silvia Ghio. Nel filmato, accompagnato da una colonna sonora romantica, si alternano fotogrammi del momento della proposta e di altri attimi intimi della coppia, mentre la didascalia recita «Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre».

Mirko ha subito chiarito il finale del gesto con un semplice commento: «Ps: ha detto sì», confermando che Silvia ha accettato la proposta.

La reazione di Silvia è arrivata nei minuti successivi: la futura sposa ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carosello di immagini che includono anche l’anello ricevuto. Questo momento segna per la coppia un passo formale verso il matrimonio, benché non siano stati resi noti dettagli sulla data delle nozze.

La vicenda, raccontata principalmente attraverso contenuti online, mette in luce come i protagonisti scelgano di gestire le notizie personali in modo diretto e accessibile ai follower.

Il video della proposta e gli elementi condivisi

Nel filmato pubblicato da Brunetti si percepisce l’intento di rendere il momento privato emozionante ma fruibile: brevi clip, sguardi e il gesto dell’anello sono montati con ritmo narrativo e accompagnamento musicale.

Il riferimento alla frase d’amore utilizzata nella didascalia funge da chiave emotiva per il contenuto, mentre la scelta di mostrare il prezioso anello sul profilo di Silvia enfatizza l’impegno formale. L’utilizzo dei social come mezzo principale per annunciare un fidanzamento è coerente con la gestione pubblica della vita privata che caratterizza molti protagonisti del mondo televisivo.

Chi è Silvia Ghio: formazione e ambizioni

Silvia Ghio, originaria di Alessandria, è una modella nata nel 2000 e ha tre anni in meno rispetto a Mirko. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2024, dove conquistò il titolo di Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta, Silvia ha proseguito la sua formazione artistica spostandosi a Roma per frequentare un’accademia di recitazione e successivamente trasferendosi a Londra, dove convive con Mirko. Il suo percorso mostra un orientamento verso la recitazione: la scelta di perfezionare gli studi in un’accademia e di tentare esperienze all’estero segnala volontà di costruire una carriera nello spettacolo.

Dettagli del percorso formativo

La partecipazione a concorsi di bellezza come Miss Italia ha rappresentato per Silvia un’opportunità di visibilità e accesso a contesti formativi più strutturati. L’esperienza in accademia a Roma è stata decisiva per l’incontro con Brunetti e per la definizione di obiettivi professionali condivisi: entrambi, infatti, hanno mostrato interesse per la recitazione e per una carriera lontana dalle dinamiche esclusivamente televisive del gossip. Il trasferimento a Londra ha inoltre permesso alla coppia di consolidare la convivenza in un contesto internazionale.

Il passato televisivo di Mirko Brunetti e i capitoli precedenti

Mirko Brunetti, nato a Rieti nel 1997, è divenuto noto al grande pubblico partecipando a Temptation Island nel 2023 insieme a Perla Vatiero. Quell’esperienza segnò una rottura significativa nella loro relazione, con sviluppi successivi che coinvolsero anche Greta Rossetti e il nome del single Igor Zeetti negli intrecci del programma. L’esposizione prolungata dei propri sentimenti in televisione è proseguita poi con l’ingresso di Mirko nella casa del Grande Fratello Vip, dove dinamiche di riconciliazione e confronto con le ex compagne tornarono al centro dell’attenzione.

Nei mesi successivi il rapporto con Perla vide alti e bassi: dopo un periodo di riavvicinamento avvenuto anche nel contesto del reality, la coppia si separò definitivamente nell’estate successiva. Dopo questo capitolo, Mirko ha cambiato rotta concentrandosi sulla recitazione e incontrando Silvia in accademia a Roma, dove è nata una relazione più discreta e orientata al progetto di vita comune che ora prosegue verso il matrimonio.

Con la proposta accettata, Mirko e Silvia abbassano l’intensità del racconto mediatico vicino al gossip per puntare a una narrazione più personale del loro futuro insieme. Rimangono aperti i dettagli logistici e la data delle nozze, ma il gesto formale e la condivisione pubblica testimoniano la volontà della coppia di ufficializzare il loro legame davanti ai follower e agli amici.