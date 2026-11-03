Il Grande Fratello Vip vive un momento di forte sotto tensione: da un lato, una celebre showgirl si trova al centro di critiche pubbliche; dall’altro, i dati di audience indicano un calo di interesse da parte del pubblico. In questo articolo ritorniamo sui commenti di Federico Fashion Style, analizziamo le statistiche di ascolto più recenti e facciamo il punto sulla puntata trasmessa il 2 novembre.

Federico Fashion Style intervistato: difende Valeria Marini e denuncia la Casa

Nel corso di una chiacchierata a A Tutto Gossip, lo styling di fama nazionale ha espresso preoccupazione per il benessere di Valeria Marini all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’hairstylist ha detto che la situazione nella Casa assomiglia a “una fabbrica sporca” dove la star viene costantemente ridicolizzata.

“Io spero che Valeria esca ora da quella porta”, ha affermato, sottolineando che una persona del suo calibro merita rispetto, soprattutto da parte dei più giovani.

Un invito a lasciare il gioco

Federico ha spiegato che, sebbene la showgirl abbia momenti tipicamente “da star” e talvolta un comportamento “infantile”, questi aspetti sono parte del suo personaggio pubblico.

Tuttavia, in Grande Fratello Vip la personalità viene “svuotata” e trasformata in un semplice numero, il che, a suo avviso, è ingiusto. L’intervistato ha inoltre precisato di aver rifiutato un invito a partecipare al reality, perché preferisce dedicare tempo alla figlia in un periodo delicato.

Accuse contro Giancarlo Danto

Un altro punto focale dell’intervista riguarda Giancarlo Danto. Fashion Style ha raccontato un episodio avvenuto nel suo salone, in cui Danto avrebbe telefonato a Valeria proponendole una finta relazione per ottenere visibilità. “Valeria ha rifiutato subito”, ha dichiarato Federico, aggiungendo che Danto ha tentato di giustificare l’accaduto come uno scherzo di “Scherzi a Parte”, ma la cronologia non lo conferma. Il commento del parrucchiere descrive Danto come un ballerino che cerca disperatamente i riflettori.

I numeri mostrano un calo: gli ascolti del Grande Fratello Vip

Secondo i dati più recenti, l’edizione corrente del Grande Fratello Vip registra una media di 1.784.000 spettatori con una share del 16,4%. Si tratta di un risultato inferiore rispetto alla stagione primaverile dell’anno precedente, che si aggirava attorno ai due milioni di spettatori. Il format, originariamente concepito per il prime-time, è ormai relegato a una fascia notturna: inizia alle 22:00 e supera spesso l’una, trasformandosi in un programma di seconda serata. I dati demografici evidenziano una leggera diminuzione del pubblico femminile (share 19,6%) e una perdita di ascolti nella fascia 25-34, pur mantenendo una quota ancora robusta del 25% tra i vent-trentenni. A livello territoriale, la programmazione è più forte al Sud (26% in Sicilia) mentre il Nord mostra un calo marcato (13% in Lombardia).

La puntata del 2 novembre: scontri, nomination e uscita di Jonathan

Nel venerdì 2 novembre, la quindicesima puntata ha visto un susseguirsi di conflitti. Alex Belli, isolato in una sorta di “Robinson Crusoe”, ha attaccato Marina La Rosa, dichiarando: “Sono stato così bene senza di te”. La tensione è aumentata quando, nella Nuvola, Valeria Marini è stata nominata da Marina come “stanca”, ma il televoto ha interrotto la scelta. In seguito, il pubblico ha salvato Alex Belli, Piera Meloni e Carmen Di Pietro, mentre Jonathan Kashanian è stato definitivamente eliminato. La dinamica di voto ha rivelato una frattura: Valeria, Andreas Müller e Giulia Provvedi sono passati al secondo turno, ma alla fine Valeria Marini e Alessandro Varsi sono rimasti in gara.

Durante la trasmissione, Valeria ha scambiato parole accese con Alex, Danto, Guendalina e Marina, accusandolo di averle “consegnato un biglietto” di gelosia contro Federica, mentre Alex ha affermato che il messaggio era scritto da lui otto puntate prima. Il clima si è ulteriormente riscaldato quando i concorrenti hanno dovuto affrontare una prova a tema “Famiglia Addams”, fallendo nel tentativo di guadagnare il budget per la spesa.