Il Movimento 5 stelle ha organizzato una serata alla Camera dei Deputati in cui è stato invitato Ilyas Abu Safiya, figlio di un medico palestinese arrestato dall’Esercito israeliano nel 2024 con l’accusa di legami con Hamas. L’evento, condotto dall’onorevole Stefania Ascari, ha avuto luogo in lingua araba, con traduzione non simultanea, lasciando parte dell’audience senza la comprensione immediata del discorso.

Il contenuto dell’intervento e il riferimento alla figlia della premier

Durante il suo intervento, Ilyas Abu Safiya ha citato la convenzione di Ginevra ricordando che il personale sanitario deve essere tutelato in ogni conflitto. Ha poi rivolto un appello personale alla Premier Giorgia Meloni, affermando: “Come lei ama sua figlia e desidera vederla ogni giorno, io sento la mancanza di mio padre”.

L’obiettivo dichiarato era chiedere assistenza per poter riabbracciare il padre, detenuto in Israele.

Le critiche di Fratelli d’Italia e l’accusa di strumentalizzare i minori

Il discorso ha immediatamente innescato una risposta ferma da parte di Fratelli d’Italia. Il partito ha definito “indegno” l’uso di una minore, Ginevra Meloni, come leva di pressione politica, sottolineando che “usare i minori per lo scontro politico è indegno”.

La dichiarazione è stata accompagnata da una condanna al Movimento 5 stelle, ritenuto responsabile di aver superato un “confine morale” nella discussione parlamentare.

Il dibattito sulla legittimità dell’intervento

La polemica ha rapidamente trapelato sui social, dove Fratelli d’Italia ha pubblicato un comunicato che definiva l’episodio “un episodio squallido e inaccettabile all’interno di una sede istituzionale”. Il partito ha anche evidenziato il rischio di strumentalizzare un bambino in un contesto così delicato, sostenendo che la citazione della figlia della premier fosse fuori luogo e potenzialmente pericolosa.

La risposta di Stefania Ascari e la difesa della libertà di parola

L’onorevole Stefania Ascari ha reagito alle critiche sul proprio profilo social, precisando che “Non c’è alcuna minaccia alla premier né a sua figlia” e che Ilyas Safiya ha semplicemente chiesto aiuto per riabbracciare il padre. Ascari ha inoltre sottolineato che l’intervento era finalizzato a “mostrare solidarietà” e a ricordare il rispetto dovuto al personale sanitario secondo le norme internazionali.

Il caso ha messo in luce la difficoltà di gestire discorsi in lingua straniera in un contesto parlamentare, soprattutto quando non è garantita una traduzione simultanea. L’assenza di una traduzione ha acuito le incomprensioni e ha consentito a parti avverse di interpretare il discorso in maniera provocatoria, alimentando il dibattito politico e mediatico.

L’intervento di Ilyas Abu Safiya ha suscitato una serie di reazioni che hanno attraversato l’intero spettro politico: da un appello umano per la riunione familiare a una accesa accusa di strumentalizzare i minori da parte di Fratelli d’Italia, fino a una difesa della libertà di espressione da parte del Movimento 5 stelle. La vicenda resta un esempio emblematico di come le parole, soprattutto in un contesto istituzionale, possano rapidamente trasformarsi in motivo di scontro tra le forze politiche.