Il modello Pnrr ottiene una nuova veste operativa con il Piano sociale per il clima, grazie a quanto stabilito dall’articolo 84 della manovra. La disposizione prevede la nascita, all’interno del ministero dell’Ambiente, di una unità di missione con il compito di dirigere, monitorare e verificare l’applicazione delle misure fino al 31 dicembre 2033.

L’obiettivo è trasformare gli impegni finanziari in risultati tangibili, fornendo al contempo un quadro di trasparenza che consenta al pubblico e agli enti europei di seguire l’evoluzione del progetto.

La nuova struttura sarà composta da quattro dirigenti: un dirigente generale e tre dirigenti di seconda fascia. Le nomine potranno avvenire anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa sul pubblico impiego, permettendo al governo di scegliere i profili più adeguati senza vincoli di anzianità o classi salariali tradizionali.

Questo approccio flessibile vuole assicurare che le competenze tecniche e manageriali siano al servizio della rapidità di esecuzione richiesta dal piano.

Organico, budget e regole di impiego

Il bilancio assegnato al nuovo organo supera i 6,3 milioni di euro. Per l’anno 2027 è previsto un stanziamento di circa 861 mila euro; dal 2028 al 2033 la dotazione annua ammonta a 912 mila euro, garantendo così continuità finanziaria per l’intera durata del progetto.

Non è prevista l’assunzione di nuovo personale non dirigenziale: le attività operative saranno affidate a dipendenti già in servizio, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane esistenti e riducendo al minimo costi aggiuntivi.

La scelta di non ampliare l’organico di base è stata motivata dall’esigenza di massimizzare l’efficienza e di evitare duplicazioni di ruoli. I dirigenti nominati avranno la responsabilità di coordinare i gruppi di lavoro già esistenti, garantendo che le competenze interne vengano mobilitate in maniera sinergica per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Meccanismi di monitoraggio e controllo tramite ReGiS

Il monitoraggio dei finanziamenti sarà effettuato attraverso la piattaforma informatica ReGiS, già collaudata per il Recovery. Gli enti attuatori dovranno rispettare il cronoprogramma, i traguardi e gli obiettivi definiti nel piano, caricando periodicamente su ReGiS dati dettagliati sull’avanzamento delle attività, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti. Ogni aggiornamento sarà soggetto a verifica da parte dell’unità di missione, che controllerà la coerenza tra le informazioni dichiarate e i parametri di riferimento.

L’Ispettorato generale per il Pnrr della Ragioneria dello Stato avrà il compito di inoltrare alla Commissione europea le richieste di pagamento programmate, sulla base dei dati certificati da ReGiS. Questo flusso di informazioni garantirà che i fondi vengano erogati in maniera tempistica e conformemente alle regole europee, evitando ritardi o discrepanze nella rendicontazione.

Sanzioni, revoca e supporto tecnico di Sogei

In caso di ritardi, inadempienze o utilizzo irregolare delle risorse, il ministero potrà disporre la revoca, anche parziale, del finanziamento. La normativa prevede, inoltre, il recupero delle somme indebitamente erogate, con procedimenti di rimborso a carico degli enti responsabili. Queste misure coercitive sono pensate per assicurare che tutti gli attori coinvolti mantengano elevati standard di trasparenza e responsabilità.

Per adattare la piattaforma ReGiS alle nuove funzioni richieste dal piano, la Ragioneria potrà avvalersi del supporto tecnico di Sogei. Il ruolo di Sogei sarà quello di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi, la sicurezza dei dati e la correttezza dei processi di caricamento e verifica, rendendo il flusso informativo fluido e privo di vulnerabilità.

Prospettive future del piano climatico nazionale

La creazione dell’unità di missione segna un punto di svolta nella gestione dei fondi destinati alla lotta contro il cambiamento climatico. Con un organigramma snello, un budget consolidato e un sistema digitale di controllo, il Piano sociale per il clima potrà avanzare in modo trasparente, responsabile e allineato alle direttive europee. Il monitoraggio continuo e le sanzioni previste costituiscono garanzie per i contribuenti e per gli stakeholder internazionali, rafforzando la credibilità dell’Italia nel panorama ambientale globale.