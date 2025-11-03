Rafforzare gli Obiettivi Climatici per un Futuro Sostenibile dell'Unione Europea

In un contesto di crescente allerta riguardo ai cambiamenti climatici, la vice presidente della Commissione europea, Teresa Ribera, ha lanciato un appello agli Stati membri per non indebolire gli obiettivi climatici fissati per il 2040. La sua affermazione arriva in vista di un incontro cruciale tra i ministri dell’ambiente, dove si discuterà la possibilità di ridurre l’ambizioso target di riduzione delle emissioni di gas serra.

Il rischio di un obiettivo indebolito

Ribera ha avvertito che optare per un obiettivo meno ambizioso comprometterebbe non solo l’integrità economica dell’Unione, ma rappresenterebbe anche un invito a sprecare risorse. Secondo le sue parole, un abbassamento delle aspettative in materia di riduzione delle emissioni sarebbe un segnale di debolezza e incoerenza, comportando costi enormi sia a livello economico che umano.

Un invito alla responsabilità sociale ed economica

“Chiedo ai ministri dell’ambiente di sostenere una vera competitività europea, che sia socialmente responsabile e coerente dal punto di vista ambientale”, ha affermato Ribera. La Commissione mira a una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040. Per facilitare l’adesione di più paesi, l’esecutivo europeo ha proposto di esternalizzare fino a 3 punti percentuali di questo obiettivo, consentendo all’Unione di acquistare crediti di carbonio da Paesi terzi.

Le discussioni tra gli Stati membri

Il 27 ottobre, i ministri si riuniranno a Bruxelles per negoziare il nuovo obiettivo climatico. Tuttavia, la strada sembra in salita, poiché non è garantito che si possa raggiungere un accordo. La proposta di esternalizzare parte della riduzione delle emissioni ha suscitato preoccupazioni, poiché potrebbe distogliere risorse necessarie per investimenti interni, cruciali per la transizione ecologica.

Le conseguenze di un approccio debole

I consulenti scientifici dell’Unione hanno avvertito che una maggiore dipendenza dai crediti di carbonio potrebbe limitare gli investimenti in iniziative domestiche di sostenibilità. Inoltre, si prevede che i ministri discuteranno misure che consentirebbero alla Commissione di rivedere al ribasso l’obiettivo se le condizioni economiche dovessero deteriorarsi o se determinati sotto-obiettivi non venissero rispettati.

Un futuro incerto in vista della COP30

Con l’avvicinarsi della COP30 in Brasile, i ministri cercano di definire un accordo sulle emissioni dell’Unione. Un diplomatico ha descritto la situazione come “un classico equilibrio, dove tutti sono insoddisfatti”. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si trova a dover gestire una situazione delicata, sperando di non compromettere il suo lascito verde.

Infine, un veto della Grecia sta impedendo all’Unione di riaffermare un prezzo globale del carbonio per il settore marittimo, complicando ulteriormente le posizioni europee in vista del vertice climatico del mese prossimo.