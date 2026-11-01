Meloni: la riforma Rai è quasi pronta, sarà la sinistra a perdere

Meloni: la riforma Rai è quasi pronta, sarà la sinistra a perdere

Meloni afferma che la riforma della Rai è quasi ultimata, puntando il dito contro la sinistra per la legge in vigore e lanciando il nuovo volume storico.

Il dibattito sulla riforma della Rai è tornato al centro della scena politica italiana. Dopo mesi di discussioni parlamentari, la premier Giorgia Meloni si è espressa in un’intervista a Bruno Vespa, delineando lo stato di avanzamento del provvedimento e lanciando una critica diretta alla classe politica di sinistra. La conversazione, inserita nel contesto del nuovo volume storico che verrà pubblicato, ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e del pubblico, evidenziando la tensione tra le due principali forze politiche del paese.

Le parole di Meloni sulla riforma in corso

Durante il sopralluogo televisivo, la premier ha sostenuto che il parlamento sta già trattando la questione e che il lavoro è “a buon punto”. Secondo le sue dichiarazioni, la conclusione di questo iter consentirà di “togliere alla sinistra anche questo argomento”, suggerendo che la riforma rappresenta un’occasione per indebolire l’influenza dell’opposizione su una tematica tradizionalmente sensibile.

Il messaggio è chiaro: il governo intende portare a termine il cambiamento prima che la sinistra possa riaccendere il dibattito su un tema che, a suo avviso, è stato strumentalizzato per anni.

Critiche alla legge originaria e al ruolo della sinistra

Meloni ha ricordato che la normativa attuale sulla televisione pubblica è stata elaborata dalla sinistra e, successivamente, utilizzata per definire la governance dell’azienda di stato.

Secondo la premier, questo quadro legislativo ha conferito “troppo potere alla politica in Rai”, creando un legame pericoloso tra potere politico e gestione dei media. La sua denuncia sottolinea la percezione che la legge originaria fosse concepita per proteggere gli interessi di una fazione partitica, piuttosto che garantire l’imparzialità dell’emittente.

Le motivazioni del cambiamento proposto

Il governo guidato da Meloni sostiene che il testo attuale debba essere rivisto per ristabilire un equilibrio più equo tra Stato e azienda pubblica. Tra le proposte in esame figurano la riduzione dell’interferenza politica nella nomina dei dirigenti, l’istituzione di organi di controllo più indipendenti e la definizione di criteri trasparenti per la programmazione. Sebbene i dettagli rimangano ancora in fase di definizione, la logica alla base della riforma è quella di limitare la influenza politica e rafforzare la credibilità della Rai come servizio pubblico neutro.

Il nuovo libro e il contesto storico-politico

Contestualmente alle dichiarazioni, è in uscita domani il volume intitolato “Storia della seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni. Da Prodi a Schlein”, pubblicato da Mondadori-Rai libri. L’opera traccia un percorso cronologico degli ultimi quarant’anni di politica italiana, mettendo a fuoco le trasformazioni istituzionali e i protagonisti chiave. L’inclusione di Meloni nel titolo indica una volontà di collocare il suo mandato all’interno di una narrazione più ampia, evidenziando il ruolo del suo governo nel processo di riforma dei media pubblici.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni rappresentano un momento di svolta per la discussione sulla legge sulla Rai. La sua affermazione che la riforma è “quasi conclusa” e la denuncia della sinistra riflettono una strategia politica volta a consolidare il controllo governativo sui media pubblici, mentre il nuovo volume storico offre un contesto più ampio in cui inserire queste trasformazioni. L’evoluzione dei prossimi mesi sarà decisiva per capire se le proposte renderanno effettivamente la Rai più autonoma e meno soggetta a pressioni di parte.