Secondo le parole di Alexander Sollfrank, comandante dell’Operatives Führungskommando der Bundeswehr, la Germania vive una condizione di tensione non dichiarata: non è in guerra, ma non può più definirsi in pace. Il generale sottolinea che la pressione russa si manifesta con attacchi di natura quantitativa e qualitativa, includendo spionaggio, sabotaggio e campagne di disinformazione che indeboliscono le strutture civili e militari.

Il contesto di Russia è descritto come una forma di guerra ibrida che sfrutta tecnologie moderne e reti informatiche per creare vulnerabilità interne. Gli incidenti recenti con droni e atti di sabotaggio hanno spinto le autorità tedesche a rafforzare le misure di protezione per le installazioni militari, evidenziando una risposta che va ben oltre la semplice sorveglianza tradizionale.

Il quadro attuale: Germania tra pace e conflitto silenzioso

Le autorità hanno riconosciuto che un attacco convenzionale, seppur improbabile grazie a un monitoraggio costante, non è l’unico scenario da considerare. Il piano operativo Germania è stato elaborato per trasformare il territorio nazionale in una piattaforma logistica capace di ospitare e spostare rapidamente forze armate alleate.

In tal modo, la Germania assume il ruolo di droghe di transito per decine di migliaia di soldati della NATO, garantendo così una risposta collettiva più efficace sulla frontiera orientale.

Piano Operativo Germania: logistica per le truppe NATO

Il documento di strategia prevede l’utilizzo di infrastrutture ferroviarie, portuali e aeree per mobilizzare rapidamente le forze alleate. La presenza di soldati tedeschi e di unità internazionali è pianificata in modo da creare una “cintura difensiva” che renda difficile per un eventuale aggressore ottenere un vantaggio territoriale. Il piano è concepito per essere attivo “prima ancora del primo colpo”, il che significa che le rotte di trasporto, le basi di rifornimento e i centri di comando sono già predisposti per un utilizzo immediato.

Mobilitazione di almeno 20.000 soldati

Secondo le informazioni fornite dal generale, la risposta prevista include il movimento di circa 20.000 soldati attraverso terra, aria e mare verso i Paesi baltici, qualora la Russia decidesse di lanciare un attacco convenzionale contro territori NATO. Queste truppe sarebbero pronte a prendere posizione in modo coordinato, sfruttando gli hub logistici tedeschi per garantire un rapido dispiegamento. L’obiettivo è chiaro: dimostrare una capacità di difesa credibile e dissuadere ogni tentativo di invasione.

Contromisure contro sabotaggi, droni e spionaggio

In risposta agli ultimi episodi di sabotaggio e all’aumento delle attività di spionaggio, la Bundeswehr ha intensificato le misure di sicurezza per le proprie installazioni. Sono state potenziate le capacità di difesa antidrone, con sistemi di rilevamento e neutralizzazione più avanzati, e sono stati incrementati i controlli di accesso alle basi. Inoltre, le autorità stanno collaborando strettamente con le agenzie di intelligence per monitorare le reti di disinformazione, cercando di contrastare le operazioni di sabotaggio prima che possano causare danni significativi.

Il generale Sollfrank ha anche sottolineato che la Russia ha commesso errori strategici, sovrastimando la propria potenza militare e sottovalutando la coesione dell’Unione Europea e della NATO. Questi fattori, combinati con una difesa tedesca più preparata, costituiscono un deterrente di notevole valore per l’intero continente europeo.