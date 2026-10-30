Con la vigilia del Festival di Sanremo 2027, Rai1 ha svelato una novità capillare per la programmazione pre-serale: la striscia giornaliera chiamata Primafestival. Il nuovo appuntamento, previsto immediatamente dopo il Tg1 e prima dell’inizio delle serate competive di Sanremo, si propone di legare il pubblico televisivo al grande evento musicale, offrendo contenuti di intrattenimento leggero e anticipazioni sugli ospiti della kermesse.

Trasmesse dal 16 al 20 febbraio, le puntate di Primafestival avranno una durata di cinque minuti e saranno condotte da una delle realtà più amate della comicità italiana, il collettivo The Jackal.

Il coinvolgimento di The Jackal non è un caso fortuito: il gruppo napoletano, noto per i suoi sketch virali e per le apparizioni in programmi di punta, ha firmato l’incarico di condurre la rubrica per tutta la durata del festival.

La decisione è stata comunicata dal Tg1 durante i titoli dell’edizione delle 20, dove è stato mostrato anche un teaser video in cui il direttore artistico e conduttore del Festival, Stefano De Martino, appare accanto ai membri del collettivo.

Primafestival: formato e collocazione nella programmazione di Rai1

Il Primafestival si configura come una breve rubrica di intrattenimento giornaliera, inserita tra il notiziario serale e le serate spettacolari del Festival di Sanremo.

L’obiettivo è duplice: mantenere alta l’attenzione del pubblico durante le ore di punta e fornire anticipazioni su artisti, ospiti e curiosità legate alle serate in arrivo. Il formato prevede sequenze di sketch, interviste lampo e giochi di parole, tutti curati per rispecchiare lo spirito festoso di Sanremo 2027.

Il ruolo di The Jackal nella conduzione

Il collettivo napoletano porta nel Primafestival la sua impronta di ironia popolare, capace di parlare a tutte le generazioni. I membri – tra cui i volti più riconoscibili della scena comica italiana – interpreteranno personaggi diversi in ciascuna puntata, mantenendo un legame costante con il tema musicale della kermesse. Questa scelta strategica, comunicata dal Tg1, punta a valorizzare la sinergia tra musica e comicità, offrendo al pubblico un’esperienza di intrattenimento più ricca e variegata.

Stefano De Martino e il video teaser: un’anteprima esclusiva

Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, ha partecipato attivamente alla realizzazione del video presentato nei titoli del Tg1. Nel teaser, l’artista appare in compagnia dei membri di The Jackal, in una serie di scenette che alludono alle prove dei cantanti e alle curiosità dietro le quinte del Festival. La presenza di De Martino evidenzia il desiderio della redazione di creare un ponte diretto tra il direttore artistico e il pubblico, facendo leva sulla popolarità del collettivo comico.

Cosa si può aspettare dal teaser

Il video teaser suggerisce un tono giocoso per le serate di Sanremo 2027, anticipando momenti di leggerezza e collaborazione tra artisti e comici. Gli spettatori potranno attendersi cameo inediti, battute a tema musicale e riferimenti alle canzoni in gara, il tutto condito dallo stile irriverente di The Jackal. Questa strategia di promozione mira a rafforzare la brand identity del Festival, rendendolo più accessibile anche ai giovani che seguono le performance del collettivo sui social media.