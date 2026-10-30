I ragni salgono nuovamente alla ribalta della cronaca ed ecco che viene in aiuto un esperto che spiega come distinguere il famigerato Ragno Violino, unica specie assieme alla vedova nera ad essere effettivamente pericolosa per l’uomo, in realtà mortali entrambe, dal ragno filistata, più comune alle nostre latitudini ed innocuo in caso di effettiva puntura.

Ragno violino, la presunta morte di una donna di 38 anni a Roma

Il ragno violino è tornato al centro della cronaca per un caso relativo ad una donna di 38 anni che sarebbe stata punta dall’arachnide sulla coscia mentre si trovava in casa.

A seguito della puntura sarebbe andata in ospedale per ben 3 volte lamentando forti dolori e solo dopo il terzo ingresso nel nosocomio di riferimento è stata spostata allo Spallanzani, centro rinomato per curare malattie infettive, dove è stata sino al crollo delle condizioni di salute che ne hanno determinato il decesso.

Si è infatti parlato di ragno violino ma non ve n’è effettivamente certezza, per questo motivo è stato richiesto il consulto di un esperto che ha spiegato come si differenzia rispetto ai ragni più comuni.

Ragno Violino vs. filistata, il commento dell’ecologo Bonifazi

L’ecologo Andrea Bonifazi ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram “Scienze Naturali” dove ha voluto contrapporre tramite un collage di foto i due ragni: il violino e il filistrata.

Il principale elemento che differenzia il Ragno violino dal più comune è la tinta uniforme della pancia ed il fatto che gli arti siano lunghi e sottili ma bisogna porre attenzione anche rispetto al numero di occhi, come riporta Fanpage, poiché il Ragno Violino, essendo parte della famiglia dei ragni Sicariidae ha tre coppie di occhi a differenza degli otto occhi che presentano le specie più comuni in Italia.

Un dettaglio non distinguibile nell’immediato naturalmente, ma ciò che Bonifazi vuole sottolineare e come spesso per paura si va ad uccidere un ragno, il filistata, che è innocuo per l’uomo e che potrebbe tranquillamente sopravvivere, ma allo stesso tempo è intuibile la paura per questo tipo di animali, comune in tante persone nel mondo.