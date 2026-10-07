Il Comitato Nobel per la Chimica ha annunciato che il premio 2026 va al francese Henri Kagan e al giapponese Kenso Soai. I due scienziati hanno ricevuto il riconoscimento per la scoperta dell’effetto non lineare dell’autocatalisi nella sintesi organica, un risultato che spiega come nasca spontaneamente l’omochiralità in reazioni chimiche.

Secondo il presidente del comitato, Heiner Linke la ricerca di Kagan e Soai risolve un mistero chimico di più di un secolo consentendo di dirigere la produzione di molecole con una sola “mano” chimica, un passo cruciale per la fabbricazione di farmaci più sicuri ed efficaci.

Il Nobel per la Chimica 2026: i vincitori e la motivazione

Henri Kagan, professore emerito dell’Università Paris-Sud, aveva già nel 1986 introdotto un metodo per favorire una delle due forme speculari di una molecola, superando i limiti conosciuti allora. Il suo lavoro ha mostrato che, inserendo specifici catalizzatori, si può ottenere un eccesso enantiospecifico superiore a quello previsto dalla teoria classica.

Il contributo decisivo di Soai

Kenso Soai, professore emerito della Tokyo University of Science, ha compiuto il salto decisivo nel 2003, quando ha pubblicato la prima reazione capace di generare omochiralità in modo autonomo. La sua sintesi, basata su una reazione autocatalitica, produceva quasi esclusivamente una delle due forme chirali, dimostrando in pratica la fattibilità del fenomeno.

Chiralità e omochiralità: il problema storico

La chiralità è la proprietà di una molecola di non sovrapporsi alla propria immagine speculare, proprio come le mani destra e sinistra. Molti composti biologicamente attivi, come gli aminoacidi, esistono in due enantiomeri; però, nella sintesi chimica tradizionale, è stato difficile ottenere una selezione netta di uno solo, lasciando miscele racemiche con potenziali effetti indesiderati. Questa difficoltà ha rappresentato un ostacolo fondamentale per la chimica farmaceutica.

Le molecole che presentano solo una configurazione possibile, chiamate omochirali erano un enigma: perché certe reazioni generavano spontaneamente una sola “mano” senza alcun intervento esterno? La risposta ha richiesto l’introduzione di un meccanismo di feedback capace di amplificare una minima asimmetria iniziale.

Effetto non lineare dell’autocatalisi: la soluzione di Kagan e Soai

Una reazione autocatalitica è quella in cui il prodotto generato accelera ulteriormente la propria formazione. Kagan e Soai hanno dimostrato che, in presenza di un lieve squilibrio tra i due enantiomeri, l’autocatalisi agisce come amplificatore non lineare trasformando una differenza quasi impercettibile in una predominanza quasi totale dell’uno dei due. Questo rende possibile passare da una miscela quasi equa a un prodotto quasi puro in pochi cicli di reazione.

Le implicazioni per l’industria farmaceutica sono enormi: con il controllo della omochiralità è possibile sintetizzare farmaci con una sola forma attiva, riducendo gli effetti collaterali e migliorando l’efficacia terapeutica. Inoltre, processi più selettivi comportano meno scarti, abbattendo costi e impatto ambientale. La scoperta di Kagan e Soai quindi non è solo un avanzamento teorico, ma una chiave pratica per la produzione di medicinali più sicuri e sostenibili.