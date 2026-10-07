Una frase pronunciata da Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip ha acceso il dibattito sui social. Nel corso di una conversazione su Michelle Hunziker, il concorrente ha fatto riferimento a un presunto compagno di Eros Ramazzotti, suscitando la reazione sorpresa degli altri presenti e l’immediato intervento della regia. La clip, però, non mostra l’intero contesto dello scambio e ha dato origine a diverse interpretazioni online.

Jonathan Kashanian al centro delle tensioni nella Casa del Gf Vip

L’episodio si inserisce inoltre in un periodo particolarmente movimentato per Jonathan Kashanian all’interno della Casa. Il concorrente è già stato coinvolto in diversi confronti con gli altri inquilini, tra cui quelli con Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Particolarmente acceso è stato anche il rapporto con Andreas Muller, dopo lo scontro affrontato durante la settima puntata.

In quel caso Jonathan aveva raccontato di aver sentito utilizzare nella Casa un termine dispregiativo nei confronti delle persone omosessuali, mentre Andreas aveva spiegato di aver riportato alcuni commenti ricevuti sui social. Anche per questo motivo ogni nuova conversazione che coinvolge Jonathan viene osservata con particolare attenzione dagli spettatori.

“Il compagno di Eros Ramazzotti”, Gf Vip: la regia interrompe la bomba di Jonathan

Una breve frase pronunciata durante una conversazione al Grande Fratello Vip è bastata per accendere il dibattito sui social. Al centro della vicenda c’è Jonathan Kashanian, che nelle ore successive alla puntata del 5 ottobre si è ritrovato protagonista di una clip diventata rapidamente virale.

Terminata la diretta, i concorrenti hanno continuato a parlare della conduttrice, soffermandosi anche sulla sua vita privata e sui suoi rapporti personali. Nel corso del confronto viene nominato anche Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle e padre della figlia Aurora. È proprio in questo passaggio che Jonathan pronuncia una frase che ha attirato l’attenzione degli utenti: “Eros, ha un compagno”. Immediata la reazione di uno degli interlocutori, che replica: “Ma che stai dicendo?”. Subito dopo interviene la regia del GF Vip censurando il dialogo.

La sequenza, però, non permette di ricostruire integralmente ciò che è stato detto prima e dopo quella frase. Il filmato disponibile è infatti soltanto un frammento e non chiarisce se Jonathan stesse facendo un’affermazione, ponendo una domanda oppure riferendo qualcosa già emerso durante la conversazione.

Eros Ramazzotti è gay?Jonathan Kashanian, del Grande Fratello, parlando della sua amica Michelle Hunziker con alcuni concorrenti, ha detto: “Eros ha un compagno”, e la regia ha chiuso microfoni, altoparlanti e telecamere! https://t.co/Rmu9TxK8u8 https://t.co/AvIJjM9Ysh — Roberto Avila (@avila92796) October 6, 2026