Il GF Vip è iniziato da qualche giorno e già l’attività all’interno della casa è molto frenetica gli inquilini hanno instaurato i primi rapporti e a volte si presenta una certa tensione tuttavia nessuno si sarebbe aspettato un “regime di ferro” rispetto a certi argomenti che sembrano quasi dei veri e propri taboo.

Il Grande Fratello ed il suo cambiamento

Simone Annichiarico ha parlato di come è stato convinto ad entrare nella casa, i produttori hanno svelato a lui che il programma è cambiato rispetto al passato e che se avesse accettato avrebbe trovato il format rinnovato.

Hanno puntato su un maggior interesse rispetto al gossip e alle voci esterne ma a lui non è sembrato così tant’è che ha chiesto anche agli altri inquilini.

Dall’altra parte però ha trovato un muro, molti di loro hanno apprezzato l’arrivo di Ilary Blasi e trovano il programma molto interessante, anche se oggettivamente le dinamiche base sono rimaste le medesime di tutti i GF dal 2000 in avanti.

Il commento inatteso su Alfonso Signorini

Simone Annichiarico mentre pronunciava il proprio discorso ha parlato di Alfonso Signorini, andando contro al pensiero di Jonathan relativamente alla maggior vena artistica presente nel programma da quando al timone c’è Ilary Blasi.

Jonathan lo ha interrotto con un “no amo no no” in riferimento a Simone Annichiarico, come riporta Biccy.it che non avrebbe dovuto fare il nome dell’ex conduttore ma lui ha comunque continuato il suo ragionamento.

“Ragazzi ho solo fatto dei nomi, non ho detto niente di male su nessuno. Mi sembra esagerato.” – in effetti non ha fatto alcun commento negativo su Signorini e la reazione degli inqulini è risultata forse troppo eccessiva.

Tuttavia una presenza come quella di Signorini, da marzo lontano dalla tv, sarebbe molto gradita dai fans, quantomeno in veste di opinionista dato che il GF VIP così come lo abbiamo conosciuto è stato opera sua.