Per due anni è stata uno dei volti più conosciuti de L’Eredità, al fianco di Marco Liorni. Dietro le telecamere, però, Linda Pani aveva iniziato a fare i conti con una quotidianità sempre più difficile da sostenere. L’ex “professoressa” del quiz di Rai 1 ha ora raccontato i motivi che l’hanno portata a lasciare il programma, spiegando di essere arrivata alla fine dell’esperienza praticamente senza più energie.

“Ero distrutta“, ha raccontato Pani in un’intervista a DiPiù, descrivendo una routine fatta di continui spostamenti tra Roma e Milano. Durante la settimana era nella Capitale per le registrazioni de L’Eredità, mentre nel fine settimana doveva trasferirsi a Milano per gli impegni con Radio 105. Una corsa continua che, con il passare del tempo, aveva finito per lasciare pochissimo spazio alla sua vita privata.

Non si trattava soltanto delle ore trascorse negli studi televisivi, ma anche dei viaggi, delle valigie da preparare e della difficoltà di riuscire a ritagliarsi del tempo per amici e famiglia.

Linda Pani: “Il corpo mi ha fatto capire che dovevo fermarmi”

Per le registrazioni de L’Eredità, Linda Pani viveva durante la settimana in un piccolo monolocale a Roma.

Poi, terminati gli impegni con il programma, era costretta a preparare nuovamente la valigia per raggiungere Milano e dedicarsi alla radio. Una situazione che, secondo il suo racconto, aveva iniziato a pesare anche sul tempo libero. Il sabato pomeriggio, spesso, non era più un momento da trascorrere con le persone care, ma diventava semplicemente l’occasione per recuperare le energie in vista degli impegni radiofonici.

A un certo punto, però, sarebbe stato il suo stesso corpo a mandarle un segnale. “Il corpo mi ha fatto capire che dovevo fermarmi“, ha raccontato. Pani aveva già chiarito pubblicamente che la sua uscita dal programma non era stata decisa dalla Rai. All’inizio di settembre, dopo le notizie sul cambio delle professoresse de L’Eredità, aveva infatti precisato: “Non è stata la Rai a licenziarmi, non è stata una scelta della Rai. È stata una scelta mia“. Dietro la decisione c’è quindi anche una nuova fase professionale.

Da L’Eredità a Radio 105: “Un arrivederci, non un addio”

Il rapporto con Radio 105 è infatti diventato sempre più importante. Quello che inizialmente era un impegno concentrato nel fine settimana si è trasformato in un appuntamento quotidiano: oggi Linda Pani fa parte del cast de La Carovana di 105, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 insieme a Paolino e Martin. I nuovi orari hanno reso di fatto incompatibile la sua presenza quotidiana a L’Eredità, anche considerando la distanza tra Roma e Milano. La scelta di lasciare il quiz di Rai 1 non sarebbe quindi legata a contrasti con Marco Liorni o con la squadra del programma. Anzi, nel momento dei saluti, Pani aveva definito i suoi due anni a L’Eredità una “grandissima palestra“, una “grandissima scuola” e soprattutto una “grandissima famiglia“, sottolineando il legame costruito con il gruppo di lavoro.

L’addio alla televisione, inoltre, non sembra essere definitivo. Linda Pani ha studiato recitazione e ha già avuto un’esperienza nella fiction Luce dei tuoi occhi. Tra i suoi progetti per il futuro c’è anche il desiderio di arrivare, un giorno, alla conduzione di un game show. Per il momento, però, la priorità è la radio e una nuova organizzazione della sua vita professionale. Dopo due anni trascorsi tra studi televisivi, viaggi e valigie sempre pronte, Pani ha scelto di cambiare ritmo. Più che un addio alla televisione, il suo sembra quindi essere un arrivederci. Ma, soprattutto, una decisione maturata quando quel continuo viaggio tra Roma e Milano aveva iniziato a essere ingestibile.