Il centrocampista danese Christian Eriksen ha concluso la sua avventura con il VfL Wolfsburg mediante una risoluzione consensuale del contratto, originariamente valido fino a. L’annuncio è stato comunicato mercoledì dal club di Bassa Saxonia, che ha dichiarato di aver accolto la richiesta del calciatore di terminare il legame in via amichevole.

La decisione arriva a pochi mesi dal nuovo crollo in campo di Eriksen, avvenuto durante una partita amichevole internazionale tra Danimarca e Ucraina nel mese di giugno.

L’incidente è stato gestito dal suo impollente cardioverter-defibrillatore che ha somministrato una scarica correttiva, consentendogli di alzarsi e raggiungere l’area medica autonomamente.

Il contesto clinico e la scelta di tornare in Danimarca

Il ritorno a casa è stato motivato soprattutto da ragioni familiari e dalla necessità di seguire un percorso riabilitativo più stretto. Nel mese di luglio, Eriksen ha dichiarato pubblicamente quanto fosse importante per lui stare vicino alla famiglia danese, affermando: “Al momento, è fondamentale per me essere vicino ai miei cari in Danimarca”.

Il giocatore ha inoltre espresso gratitudine verso il Wolfsburg, sottolineando che il club è in buone mani per puntare al ritorno in Bundesliga.

Le autorità mediche hanno confermato che, dopo il primo arresto cardiaco durante gli Europei contro la Finlandia, Eriksen ha continuato la sua carriera con un pacemaker e, successivamente, con l’ICD.

Il nuovo episodio non ha provocato danni permanenti, ma ha riacceso il dibattito sulla possibilità di un ritorno al calcio ad alti livelli.

Il contributo di Eriksen al Wolfsburg in una stagione

Eriksen è arrivato al club tedesco come libero agente nell’estate precedente, accumulando 34 presenze in tutte le competizioni. Durante quel lasso di tempo ha segnato tre reti e fornito dieci assist, dimostrando una visione di gioco tipica del suo ruolo di regista. Nonostante le statistiche positive, la squadra ha vissuto una stagione turbolenta, culminata con la retrocessione ai play-off, un evento storico per il club che non vedeva una caduta dal massimo campionato da 29 stagioni.

Il capitano danese è stato elogiato per l’impatto dentro e fuori dal campo; il direttore sportivo Dieter Hecking ha descritto Eriksen come una figura “straordinaria”, la cui presenza ha lasciato un’impronta duratura su compagni, staff e tifosi, anche se il suo periodo a Wolfsburg è stato breve.

Parole di chiudura di Eriksen e del Wolfsburg

Nel comunicato rilasciato, Eriksen ha ricordato i “molti alti e bassi” vissuti nella città tedesca, ribadendo la sua convinzione che il club potrà ritrovare la via per la massima serie. “Sono convinto che un futuro di successo attenda il VfL”, ha concluso, aggiungendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che lo hanno sostenuto.

Dieter Hecking, dal canto suo, ha sottolineato che la scelta di annullare il contratto è stata presa nel pieno rispetto della volontà del calciatore, garantendogli la libertà di decidere il proprio percorso. Ha inoltre rimarcato che Eriksen “ha già vissuto e realizzato molto nella sua straordinaria carriera” e che, nonostante il breve periodo, ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del club.