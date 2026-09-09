Karetsas in difficoltà durante il match di Champions League: il Borussia preoccupato

Konstantinos Karetsas, giovane talento greco del Borussia Dortmund, ha avuto un malore durante la partita di Champions League contro il Villarreal. Il giocatore è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il mondo del calcio ha trattenuto il fiato martedì sera, quando il giovane talento greco Konstantinos Karetsas è crollato in campo durante la partita di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Villarreal. Il giocatore, appena 18enne, ha avuto problemi circolatori e è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

La partita, che si è conclusa con una vittoria del Borussia per 3-2, è stata oscurata da questo episodio preoccupante.

Karetsas, che ha debuttato in Champions League, ha avuto un malore dopo soli 25 minuti di gioco. Il giocatore ha segnalato il suo disagio al referee prima di sedersi sul prato, dove è stato poi soccorso dai medici e trasportato fuori dal campo in barella.

Un malore improvviso che ha scosso il Borussia

Il malore di Karetsas ha scosso non solo i compagni di squadra, ma anche i tifosi presenti allo Signal Iduna Park. Il giocatore, che aveva appena completato un passaggio, ha improvvisamente segnalato il suo disagio. I medici sono intervenuti immediatamente, lavorando sul suo corpo superiore e non sulle gambe, il che ha aumentato la preoccupazione.

Il portiere del Borussia, Gregor Kobel ha espresso la sua preoccupazione ma anche la speranza che tutto si risolva per il meglio. “I hope and I think that everything is OK, and I hope that he’s back and fit with us soon,” ha dichiarato Kobel.

Le parole del club e dei dirigenti

Il club ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, affermando che Karetsas è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. “Kosta is doing well under the circumstances and is on his way to the hospital for further tests,” ha dichiarato il club.

Il direttore sportivo Ole Book ha espresso la sua preoccupazione ma anche la speranza che il giocatore possa tornare presto in campo. “With his creativity and game intelligence, Kos will enrich our team,” ha dichiarato Book, sottolineando le qualità tecniche del giovane talento.

Un investimento importante per il Borussia

Karetsas e il suo compagno di squadra Giannis Konstantelias sono stati due degli acquisti più importanti del Borussia durante la sessione estiva di trasferimenti. Karetsas è arrivato dal Genk per una cifra di 34,9 milioni di euro mentre Konstantelias è arrivato dal PAOK per 30,2 milioni di euro.

Karetsas ha avuto un impatto immediato nella Jupiler Pro League dove ha contribuito a 11 gol in 28 partite. Il suo talento ha attirato l’attenzione di molti club, ma è stato il Borussia a portare a casa il giovane talento.

Un futuro promettente

Karetsas ha firmato un contratto di cinque anni con il Borussia, che lo legherà al club fino al 2031. Il giocatore ha scelto di rappresentare la Grecia il paese dei suoi genitori, dopo aver giocato per le giovanili del Belgio. Ha già collezionato 10 presenze con la nazionale greca, segnando tre gol.

Il malore di Karetsas ha gettato un’ombra sul futuro immediato del giocatore, ma il club e i tifosi sperano che possa tornare presto in campo. Nel frattempo, il Borussia dovrà fare i conti con l’assenza di Konstantelias, che ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore durante la sua prima partita in Bundesliga.