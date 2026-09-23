Il conduttore televisivo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio conosciuto come Amadeus ha chiuso recentemente il suo periodo a Discovery, dove era stato schierato a capo del canale Nove. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha raccontato senza filtri l’esperienza che ha definito un vero flop spiegando le ragioni di un risultato ben al di sotto delle aspettative e aprendo la discussione sul suo futuro professionale.

Il tentativo su Nove: perché l’esperimento è stato un flop

Due anni fa, dopo aver condotto cinque edizioni di Sanremo con ascolti record e aver trasformato Affari Tuoi in una vera “macchina da guerra” di ascolti, Amadeus ha lasciato la televisione pubblica per rispondere a un’offerta di Discovery. L’obiettivo dichiarato era quello di aumentare i share di Nove, portando il pubblico di una rete generalista a chiudere su una piattaforma più di nicchia.

Il risultato, però, è stato l’opposto: da un picco di 72% a un minore 2% in pochi mesi.

Le cause del calo di share

Amadeus ha sottolineato che la differenza di pubblico tra la Rai e Nove è paragonabile a due binari ferroviari che non si incrociano mai. “Non è una questione di soldi”, ha spiegato, aggiungendo che i due contratti – quello con la Rai e quello con Discovery – avevano termini economici identici.

“Se non hai un’auto-stima solida, se non sei sereno e non hai il sostegno della famiglia, è impossibile resistere psicologicamente a una caduta così drastica di share.”

Amici: il ruolo di commissario tecnico e le novità di format

Dal finale dell’esperienza su Nove, Amadeus è stato convocato da Maria De Filippi per continuare a partecipare al talent più seguito in Italia, Amici. Dopo due stagioni come giudice, nella nuova edizione il conduttore assumerà la carica di commissario tecnico una funzione che supera il semplice ruolo di valutatore per diventare un vero insegnante-coach dei concorrenti.

Il format, secondo le dichiarazioni del presentatore, subirà una “rivoluzione”: accanto alle tradizionali prove di canto e ballo, verranno introdotte discipline sportive, ampliando così l’offerta formativa e rendendo il programma più vario. Amadeus ha commentato: “Ho accettato l’invito perché mi diverte, rispetto i ragazzi e mi immagino al loro posto, così come potrei vedere i miei figli in quelle prove.”

Rai, i rumor sul ritorno e la questione De Martino

Nonostante l’attuale impegno ad Amici, Amadeus non esclude un ritorno alla televisione pubblica. Ha dichiarato apertamente: “Tornare in Rai? Non chiudo nessuna porta, valuterò nuove proposte a partire da giugno.” Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che il suo eventuale rientro potrebbe avvenire nell’access prime-time estivo di Rai 1 una fascia oraria in cui ha già operato con successo in passato su programmi come I Soliti Ignoti e Affari Tuoi.

Nel frattempo, Amadeus ha lanciato una “stoccata” nei confronti di Stefano De Martino che ha ereditato da lui la conduzione di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile. Ha osservato che alcuni presentatori continuano a gestire format già avviati, mentre lui è costretto a ricominciare da capo, mettendo in luce una differenza di percorso professionale che lo invita a riflettere sul valore della propria “maglia” nella televisione.