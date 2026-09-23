Nel tardo pomeriggio di martedì 23 settembre 2026, la tranquilla zona residenziale di KwaMakhutha una township dell’area metropolitana di Durban, è stata teatro di una tragica sparatoria. Un gruppo di uomini armati è entrato di soppiatto in una casa dove si stava svolgendo una festa privata, aprendo il fuoco contro gli ospiti e provocando la morte di undici persone, tra cui una donna incinta.

Dettagli dell’attacco e numero delle vittime

Secondo le dichiarazioni del premier della provincia, Thamsanqa Ntuli, gli aggressori hanno varcato la soglia dell’abitazione poco prima delle 23:00 ora locale (21:00 GMT). Almeno undici persone sono state uccise sul colpo, mentre due è rimaste vive. La polizia ha riferito che gli assalitori hanno costretto tutti i presenti a raccogliersi in un unico ambiente prima di sparare indiscriminatamente e di appiccare il fuoco a un’auto appartenente a una delle vittime.

Testimonianze dal luogo dei fatti

Un residente del quartiere, visibilmente scosso, ha commentato l’accaduto dicendo: “È scioccante e triste. Questi sono ragazzi che ho conosciuto fin da piccolo. Non posso crederci, sembra un film“. Un altro abitante ha aggiunto: “Ho vissuto qui tutta la vita e non ho mai visto nulla di simile“.

Le parole dei testimoni sottolineano il profondo shock emotivo che ha investito la comunità.

Possibili motivi e indagini preliminari

Le autorità non hanno ancora fornito un movente preciso per l’attacco. Tuttavia, una prima comunicazione della polizia ha indicato che alcune delle persone uccise erano già presenti nella lista di intelligence criminale per sospette attività illecite. Gli inquirenti non escludono la possibilità che la sparatoria sia il risultato di una faida tra gruppi criminali rivali, una dinamica non rara nelle zone con alta incidenza di traffico di armi.

Chi sono gli aggressori?

Secondo le fonti di polizia citate dall’Associated Press, tre uomini armati sono fuggiti dal luogo dell’attacco. Al momento non sono state rese note le loro identità, ma le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi per capire se vi sia stato un ordine gerarchico o se si tratti di una risposta impulsiva a una disputa locale.

Il contesto della violenza armata in Sudafrica

Il caso di KwaMakhutha si inserisce in un quadro più ampio di violenza criminale che affligge il Sudafrica. Con una popolazione di circa 62 milioni di abitanti il Paese registra in media 60 omicidi al giorno. Il presidente Cyril Ramaphosa ha più volte definito la criminalità una delle più grandi minacce per la sicurezza nazionale. A marzo scorso, le forze armate sono state schierate accanto alla polizia in alcune aree ad alta tensione per tentare di contenere l’ondata di violenza.

Nel corso dell’ultimo anno, episodi simili hanno costellato le principali città: a Johannesburg, a giugno, dodici persone sono state uccise in una sparatoria, mentre a dicembre due eventi separati hanno fatto 21 vittime. Nei soli tre mesi precedenti l’attacco di KwaMakhutha, si contavano 5.427 omicidi quasi tutti legati all’uso di armi da fuoco.

Reazioni delle autorità provinciali

Il premier Ntuli ha condannato la violenza definendola “un evento che ha lasciato la comunità in profondo shock e dolore”. Ha inoltre assicurato che le forze di polizia stanno intensificando le indagini e che verranno valutate ulteriori misure di sicurezza nella zona, considerata una zona di spaccio e di commercio illegale di armi. La risposta della provincial government di KwaZulu-Natal prevede il rafforzamento dei pattugliamenti notturni e la cooperazione con le autorità nazionali per tracciare i network criminali responsabili.

Nel frattempo, i residenti di KwaMakhutha attendono con apprensione i risultati delle indagini, sperando che la giustizia possa essere fatta per le vittime e che la violenza non ritorni a mietere altre vite innocenti.