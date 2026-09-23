Il partito dell’ex generale Roberto Vannacci ovvero Futuro Nazionale continua a crescere nei sondaggi in vista dell’anno decisivo per le elezioni ma in questo periodo serpeggiano diversi malumori interni che non sono stati sbandierati ma testimoniano come qualcosa nella sua operatività abbia deluso i suoi stessi esponenti che starebbero pensando di cambiare strada.

La strada per le elezioni si arresta

Il partito di Roberto Vannacci sino a poco tempo fa ha avuto una notevole risalita nei sondaggi andando addirittura a superare Forza Italia ed ergendosi come il partito outsider in grado di decidere gli equilibri in vista delle elezioni del 2027.

Difatti la sua “feccia” come definisce i propri elettori l’ex generale, si dimostra sempre più convinta del suo operato che vede al centro il motto remigrazione, ripreso a sua volta dalla Lega nell’ultimo incontro/festa del partito a Pontida.

Ma i numeri però sono in questo momento contro il generale con una frenata improvvisa nel consenso che non causa problemi ma testimonia come la manovra di convincimento degli italiani abbia bisogno di prove concrete.

I 500 abbandoni al partito di Futuro Nazionale

Una brutta notizia è arrivata negli scorsi giorni ed è firmata dal comitato Sassari 643 di cui fanno parte diversi esponenti del partito legati al comitato di Sassari in Sardegna.

Nella lettera loro testimoniano la volontà di lasciare il partito, ringraziandolo, per aderire ad un altro partito ovvero Italia Domani fondato dall’ex leghista Marco Rizzo, in quanto più vicino ai problemi del paese ed ai bisogni dei cittadini.

Come riporta The Social Post, gli aderenti al comitato Sassari 643 che hanno manifestato la volontà di abbandonare Futuro Nazionale sono 500 tesserati, un numero considerevole.

Di sicuro il movimento di Rizzo ne beneficia ma allo stesso tempo Vannacci ed i suoi dovrebbero analizzare dove hanno fallito nel loro programma politico per far abbandonare così tante persone.