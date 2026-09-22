Abbas Araghchi ha chiesto a Steve Witkoff la revoca del blocco navale USA e lo sblocco dei beni iraniani, per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Nel pomeriggio della Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi ha incontrato l’inviato degli Stati Uniti, Steve Witkoff. L’incontro, avvenuto a margine dei lavori plenari, si è concentrato sulla questione strategica dello Stretto di Hormuz fondamentale per il transito del petrolio globale.

Le richieste di Teheran per lo Stretto di Hormuz

Araghchi ha presentato una serie di condizioni che, a suo avviso, sono indispensabili per la riapertura dello stretto. Tra le richieste principali figura l’immediata revoca del blocco navale imposto dagli Stati Uniti che ha limitato il traffico marittimo iraniano per diversi mesi. Accanto a questa misura, il ministro ha esposto la necessità di uno sblocco rapido di tutti i beni iraniani attualmente congelati dalle autorità statunitensi, un provvedimento considerato da Teheran un ostacolo economico cruciale.

Fine delle ostilità su tutti i fronti

Il terzo punto, più ampio ma non meno urgente, riguarda la fine della guerra su tutti i fronti della resistenza. Araghchi ha sottolineato che la conclusione delle ostilità rappresenterebbe un segnale di buona volontà, permettendo un clima di negoziazione più favorevole e, in ultima analisi, facilitando il rilancio delle attività commerciali nello stretto.

Dimensione geopolitica dell’incontro

L’incontro tra i due diplomatici si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione del Golfo Persico. Il blocco navale statunitense, introdotto negli ultimi mesi, ha suscitato preoccupazioni sia a livello regionale che globale, poiché lo Stretto di Hormuz è responsabile di circa il 20% del consumo mondiale di petrolio. La posizione di Teheran, espressa da Araghchi, mira a ristabilire la libera circolazione di merci e carburante, riducendo così la volatilità dei prezzi energetici.

Reazioni internazionali e prospettive future

Le dichiarazioni di Araghchi, trasmesse dall’agenzia statale Irib hanno già attirato l’attenzione di diversi attori internazionali. Mentre alcuni paesi alleati degli Stati Uniti hanno condannato le richieste iraniane, altri hanno invitato al dialogo per evitare un’escalation militare. L’esito delle trattative, ancora incerto, dipenderà dalla capacità di Washington di bilanciare le proprie pressioni strategiche con le esigenze di stabilità globale.

Al termine dell’incontro, sia Araghchi sia Witkoff hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione, con l’obiettivo di definire un calendario per eventuali negoziati più formali. La comunità internazionale osserva con attenzione, consapevole che qualsiasi decisione sul blocco navale e sul sblocco dei beni iraniani avrà ripercussioni non solo nella zona del Golfo, ma anche sui mercati energetici mondiali.