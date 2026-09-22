Montalenghe, moto si schianta sul cavalcavia: strada chiusa, il centauro è morto

Schianto mortale a Montalenghe, dove un motociclista di 61 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Honda Cbr sulla provinciale 217, mentre percorreva una curva sul cavalcavia.

Lo schianto sul cavalcavia della provinciale 217

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre 2026, a Montalenghe, nel Torinese.

Come riportato da Torino Today, un motociclista italiano di 61 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 217, nel tratto conosciuto come “strada per San Giorgio Canavese”. L’uomo era in sella a una Honda Cbr e stava percorrendo la provinciale in direzione di San Giorgio Canavese quando, all’altezza di una curva sul cavalcavia in uscita dall’abitato, avrebbe perso il controllo della moto.

Il mezzo è finito violentemente sull’asfalto.

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L’allarme al 112 è scattato dopo le 15.30. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero, con le ambulanze e l’elisoccorso regionale, atterrato in un prato nelle vicinanze. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre rianimatorie, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il 61enne è morto prima di poter essere trasportato in ospedale.

La provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di emergenza, la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di San Giorgio Canavese, intervenuti insieme ai colleghi di Agliè e ai militari della compagnia di Ivrea, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.