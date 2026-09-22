Terribile incidente stradale questa mattina, martedì 22 settembre 2026, sull’autostrada A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Coinvolti un furgone e un’auto.

Terribile incidente in autostrada, furgone si scontra con un’auto e si ribalta

Questa mattina, martedì 22 settembre 2026, c’è stato un terribile incidente stradale sull’autostrada A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Ventimiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, un furgone si sarebbe ribaltato dopo essersi scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente in autostrada, furgone di ribalta dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti

Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i soccorsi, con l’auto medica, inviati dal 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade. Una persona è morta mentre due sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate al Santa Corona di Pietra Ligure. Il tratto è stato chiuso e sono stati registrati dieci chilometri di coda.

Al momento non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Le forze dell’ordine hanno già effettuato tutti i rilievi necessari a capire che cosa sia successo.