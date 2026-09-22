Aurora Ramazzotti “ostaggio” di un piccione, entrato in casa e stabilitosi in salotto. La figlia di Eros e Michelle Hunziker chiede aiuto ai fan.

Aurora Ramazzotti e il piccione in salotto: “Bloccata da un’ora sul balcone”

Visita fuori programma per Aurora Ramazzotti. Nel suo appartamento sono infatti entrati due piccioni, con uno dei due che ha deciso di stabilirsi in salotto.

L’influencer e concorrente di “Ballando con le Stelle“ si è così dovuta rifugiare sul balcone, poi ha documentato il tutto nelle storie di Instagram: “Vi presento il mio amico piccione che è circa un’ora che ha deciso di entrare in casa mia. C’era anche la sua compagna, adesso è rimasto solo e non vuole più uscire.

Li chiamano piccioni domestici, non vorrei che abbia deciso di venire a vivere con me, perché io non ho tanto piacere a vivere con lui. E’ un ora che sono sul balcone.”

Aurora Ramazzotti “ostaggio” di un piccione

Di certo Aurora Ramazzotti non si aspettava di dover passare la giornata sul balcone perché un piccione ha deciso di stabilirsi nel suo salotto.

Il volatile infatti, come racconta l’influencer, pare non abbia la minima voglia di tornare fuori: “Vorrei che venisse fuori, perché il cielo è qui, c’è un mondo sconfinato di possibilità per lui, ma ha scelto casa mia.” Alla fine però ha ceduto: “Il piccione è tornato a volare nei cieli di Roma e io posso finalmente tornare dentro.”