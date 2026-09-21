Dai cambiamenti del corpo alle emozioni dei primi giorni da mamma, passando per le difficoltà incontrate durante l’allattamento. Giulia De Lellis ha scelto di rispondere alle domande dei suoi follower e di raccontare con sincerità la gravidanza e il periodo successivo alla nascita della figlia. L’influencer ha parlato anche degli aspetti meno semplici della maternità, invitando le future mamme ad ascoltare il proprio corpo e a non vivere con ansia i cambiamenti fisici ed emotivi che accompagnano questo percorso.

Giulia De Lellis: i chili della gravidanza, l’alimentazione e lo sport

Tra le domande ricevute dai follower c’è stata quella relativa al peso preso durante i nove mesi. Giulia ha raccontato di aver guadagnato circa 10 o 11 chili, spiegando di aver smesso di controllare con precisione il peso nell’ultimo periodo della gravidanza.

“Ho preso 10 o 11 chili d’amore“, ha raccontato, aggiungendo di non aver vissuto quel cambiamento come una preoccupazione: “Non vedevo l’ora di conoscere il mio grande amore“. Il suo consiglio alle future mamme è quello di non trasformare la bilancia in un’ossessione, cercando piuttosto di seguire un’alimentazione equilibrata e di imparare ad ascoltare le esigenze del proprio corpo.

“Tanto per perdere i chili dopo c’è tutto il tempo“, ha sottolineato.

La gravidanza, però, non è stata priva di difficoltà. Nausea, stanchezza e sbalzi d’umore hanno accompagnato quei mesi, con giornate più semplici e altre decisamente più complicate. Per affrontarle, Giulia ha cercato di mantenersi impegnata e attiva, senza però ignorare i momenti in cui aveva bisogno di rallentare. Durante la gravidanza ha inoltre cercato di mantenere un equilibrio tra alimentazione e attività fisica. Ha continuato ad allenarsi in palestra circa tre volte alla settimana e, quando gli impegni professionali glielo consentivano, ha cercato di camminare e muoversi il più possibile.

“Fa parte del diventare mamma”: il racconto del post parto

A colpire particolarmente è stato il racconto dei primi giorni dopo la nascita della figlia. Rispondendo a una follower che le aveva confidato di sentirsi smarrita, Giulia De Lellis ha spiegato che emozioni di questo tipo sono molto più comuni di quanto si possa pensare. “Per alcune è più intensa e persistente, per altre passa più velocemente“, ha osservato, invitando a non respingere le sensazioni più difficili e a concedersi il tempo necessario per trovare un nuovo equilibrio. “Ricordati che non durerà per sempre“, ha scritto, sottolineando come il periodo successivo al parto sia caratterizzato da continui cambiamenti. Per Giulia, anche le emozioni contrastanti fanno parte del percorso che porta a diventare mamma. Tra gli aspetti più impegnativi c’è stato poi l’allattamento. De Lellis ha raccontato di aver allattato la figlia finché il latte materno è stato sufficiente, ma di aver dovuto interrompere prima di quanto sperasse. Una scelta che, ha spiegato, non ha vissuto con sensi di colpa.

“Ho allattato per tutto il tempo in cui il mio latte è bastato a nutrirla. Purtroppo non è durato molto: speravo continuasse più a lungo, ma non me ne sono fatta una colpa che non avevo” ha spiegato Giulia De Lellis.

Proprio l’allattamento, secondo il suo racconto, è stato uno degli aspetti sui quali si sentiva meno preparata. “Si parla tantissimo del parto e del post parto, ma molto meno di tutto ciò che comporta davvero il percorso dell’allattamento“, ha osservato. Un’esperienza che Giulia definisce allo stesso tempo intensa, bellissima e complessa: “Per me è stata forse la parte più intensa di tutto il post parto. Bellissima per alcuni aspetti, difficilissima per altri“. Una testimonianza personale che mette al centro non solo la gioia della maternità, ma anche tutte quelle sfumature emotive e pratiche che spesso accompagnano i primi mesi con un figlio.