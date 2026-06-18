Giulia De Lellis attacca il settimanale Chi per le immagini della figlia

Giulia De Lellis è esplosa contro il settimanale Chi per aver pubblicato foto della figlia Priscilla, nonostante il volto fosse sfocato. L'influencer ha espresso indignazione e minacciato azioni legali.

Giulia De Lellis ha scatenato una polemica contro il settimanale Chi per aver pubblicato foto della figlia Priscilla, di soli 8 mesi. Nonostante il volto della bambina fosse sfocato, l’influencer ha ritenuto che la piccola potesse comunque essere riconosciuta da altri dettagli. La vicenda ha acceso un dibattito sulla privacy dei minori e sul rispetto delle scelte dei genitori.

La coppia, composta da Giulia De Lellis e Tony Effe, ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre. I due hanno scelto di non mostrare mai il volto della bambina sui social, una decisione che riflette la loro preoccupazione per la sicurezza e la privacy della piccola.

La reazione di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha espresso la sua indignazione attraverso una storia su Instagram, scrivendo: “Sto scrivendo queste righe con profonda amarezza e indignazione. Oggi è stato superato un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato: l’esposizione mediatica di minori contro la volontà dei loro genitori.” L’influencer ha sottolineato che i bambini non sono notizie o titoli e che non basta una sfocatura per proteggerli quando restano comunque riconoscibili.

De Lellis ha anche affermato che verranno affrontati gli aspetti giuridici della vicenda, lasciando intendere che potrebbe agire legalmente contro il settimanale. Ha criticato la mancanza di sensibilità e rispetto verso i minori, dichiarando: “Dovreste soltanto vergognarvi! Sono arrabbiata, delusa e disgustata.”

Il contesto delle foto

Le foto incriminate sono state scattate durante una vacanza al mare a Forte dei Marmi, in Toscana, dove Giulia De Lellis e Tony Effe hanno trascorso alcuni giorni con cecilia rodriguez, Ignazio Moser e le loro figlie. La località è nota per essere frequentata da celebrità e paparazzi, che spesso immortalano i VIP in vacanza.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto, sfocando il volto di Priscilla, ma secondo De Lellis, la bambina potrebbe comunque essere riconosciuta attraverso altri dettagli come i capelli o l’abbigliamento. Questo ha scatenato la reazione dell’influencer, che ha ribadito la sua posizione sulla protezione della privacy dei minori.

La posizione di Tony Effe

Anche Tony Effe ha sempre sostenuto la decisione di non mostrare il volto della figlia sui social. Lo scorso gennaio, il rapper ha avuto un alterco con un paparazzo che credeva volesse fotografare Priscilla. Il fotografo ha dichiarato di essere stato minacciato e colpito con tre pugnifinendo al pronto soccorso con una prognosi di quattro giorni.

La coppia ha sempre dimostrato di essere molto protettiva nei confronti della figlia, e questa vicenda ha ulteriormente rafforzato la loro determinazione a tutelare la privacy di Priscilla. Giulia De Lellis ha concluso il suo sfogo con un avvertimento: “Chiunque deciderà di diffondere, pubblicare o ricondividere quel materiale se ne assumerà ogni responsabilità.”