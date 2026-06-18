Scontro tra treno regionale e furgone alla stazione di Imera: una donna grave, diversi feriti lievi e indagini in corso.

Un grave incidente ferroviario ha interessato la linea Caltanissetta–Catania nei pressi della stazione di Imera, dove un treno regionale si è scontrato con un furgone. L’impatto ha provocato feriti e ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, oltre all’apertura di accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Scontro tra treno e furgone alla stazione di Imera: ricostruzione e interventi sulla linea ferroviaria

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, un treno regionale in servizio sulla tratta Caltanissetta–Catania, in transito nei pressi della stazione di Imera, si è scontrato violentemente con un furgone che trasportava una cisterna d’acqua su carrello, in corrispondenza di un passaggio a livello situato al km 132+144 della linea ferroviaria.

Secondo una prima ipotesi investigativa, il mezzo stradale avrebbe impegnato i binari mentre il convoglio stava sopraggiungendo, causando l’impatto.

L’urto ha provocato l’immediato arresto del traffico ferroviario lungo il tratto interessato e la sospensione della circolazione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Sul posto sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, sanitari del 118 e squadre tecniche delle ferrovie, impegnate anche nella messa in sicurezza dell’area e nella verifica dei danni alla linea.

È stata inoltre aperta un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Scontro tra il treno regionale Caltanissetta-Catania e un furgone: grave una 63enne

A bordo del convoglio si trovavano 27 passeggeri, tra cui un neonato di tre mesi, che al momento dell’impatto sono stati tutti fatti evacuare dal treno in condizioni di sicurezza dopo le verifiche iniziali dei soccorritori. La conseguenza più grave ha riguardato una turista britannica di 63 anni, rimasta seriamente ferita e colpita da un politrauma: dopo le prime cure sul posto è stata stabilizzata dal personale sanitario del 118 e trasferita in elisoccorso all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Gli altri viaggiatori hanno riportato soltanto traumi lievi o contusioni e sono stati assistiti direttamente sul luogo dell’incidente, dove hanno ricevuto medicazioni prima di poter essere allontanati. Le operazioni di emergenza hanno richiesto diverse ore, anche per la gestione dei detriti e la verifica dell’integrità del passaggio a livello, mentre le autorità continuano a raccogliere testimonianze e dati utili a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Scontro tra il treno #Caltanissetta–#Catania e un’autocisterna – Il deragliamento all’altezza di un passaggio a livello. Ferita gravemente una turista inglese. Erano 27 i passeggeri Roberto Ruvolo – TGR #Sicilia pic.twitter.com/GdeJBjfKz8 — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) June 17, 2026