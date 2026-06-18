"Morire? Sarebbe la cosa migliore", come sta la mamma di Sempio dopo il ricovero?

La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata ricoverata all’ospedale dopo un’overdose di farmaci. La donna sta vivendo un periodo molto delicato.

Come sta la mamma di Andrea Sempio dopo il ricovero?

Un nuovo capitolo doloroso si aggiunge alla vicenda del caso Garlasco. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Vigevano dopo un’overdose di farmaci.

La donna, 66 anni, è attualmente ricoverata in rianimazione ma, secondo quanto riferito dai suoi legali, non sarebbe in pericolo di vita. A rendere nota la vicenda è stato l’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, che ha parlato di un “campanello d’allarme” e ha invitato tutti ad abbassare i toni attorno al caso mediatico che da oltre un anno coinvolge la famiglia del 38enne.

La donna sta vivendo un periodo molto delicato, per via delle indagini sul figlio, al momento considerato colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi. La pressione mediatica sull’intera famiglia è molto forte, così come le critiche, gli attacchi e le minacce che continuano a riempire i social network.

Mamma di Sempio ricoverata: la pressione mediatica e gli attacchi sui social

Intervenendo in televisione, Cataliotti ha spiegato che non è ancora chiaro se l’assunzione dei farmaci sia stata volontaria o accidentale. Il legale ha però sottolineato il forte stato di stress vissuto dalla famiglia, esposta a continui attacchi sui social, lettere e messaggi offensivi. Già nei mesi scorsi Daniela Ferrari aveva manifestato il proprio disagio. Ospite della trasmissione Quarto Grado, aveva raccontato di aver attraversato momenti di profonda disperazione, rivelando di aver ricevuto anche messaggi che la invitavano a togliersi la vita. “Paura? Neanche la morte mi fa paura. Forse sarebbe la cosa migliore per riposare. Io ci ho pensato. Se dovessi fare una cosa del genere direbbero che la mamma si è ammazzata perché sa che il figlio è colpevole, e sai quanti messaggi mi sono arrivati che dicono ‘Ammazzati che è meglio’?” aveva dichiarato.

La donna era già stata colta da un malore nell’aprile 2025, quando era stata convocata dai carabinieri per essere ascoltata come testimone nell’ambito delle indagini legate al presunto falso alibi del figlio. Oggi il suo ricovero riaccende il dibattito sul peso umano e psicologico che vicende giudiziarie ad alta esposizione mediatica possono avere sulle persone coinvolte e sulle loro famiglie.