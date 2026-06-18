Una puntata ricca di emozioni quella di Affari Tuoi, andata in onda ieri sera, 17 giugno, che ha unito racconto personale e tensione di gioco. Protagonista della serata Dalila, concorrente molisana, che tra difficoltà private e scelte rischiose al gioco è riuscita a trasformare una partita complicata in una vittoria sorprendente.

Il percorso di Dalila tra difficoltà e sorpresa finale ad Affari Tuoi

La puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 17 giugno ha visto come protagonista Dalila, concorrente molisana originaria di Campobasso, accompagnata in studio dal fratello Alex. La 30enne, store manager in un salone dedicato a parrucchieri ed estetisti, si occupa della gestione del personale e della comunicazione social, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare una lunga serie di eventi complicati.

Durante il racconto in trasmissione, guidata da Stefano De Martino, sono emerse diverse vicende personali difficili: il furto dell’auto, che continua ancora a pagare pur non avendola più, e successivamente anche lo scooter prestatole dal fratello le è stato sottratto. A queste situazioni si è aggiunta un’esperienza imprenditoriale interrotta a causa della pandemia, con la chiusura dell’attività commerciale e alcune spese rimaste in sospeso.

Dalila ha inoltre ammesso di non aver avuto fortuna nemmeno sul piano sentimentale. Nel corso della puntata non è mancato un momento ironico, quando il conduttore ha scherzato sull’idea di un “karma” finalmente favorevole; la concorrente ha risposto con naturalezza dicendo: «La ruota gira», frase che ha strappato un sorriso in studio per il suo richiamo televisivo immediato.

Affari Tuoi, colpo di scena finale: Dalila da Campobasso in lacrime

L’avvio del gioco non è stato semplice: nei primi tiri Dalila ha eliminato diversi pacchi rossi importanti, tra cui quello da 50mila euro. Nonostante ciò, il Dottore ha proposto inizialmente 30mila euro, rifiutati dalla concorrente e dal fratello, convinti di poter proseguire con buone possibilità. Anche nelle fasi successive sono usciti altri premi rilevanti, ma sul tabellone sono rimasti valori alti.

Le offerte si sono alternate tra 30mila euro, poi 15mila euro, quindi 26mila e successivamente 35mila euro, tutte respinte dalla concorrente, che ha scelto di continuare a rischiare. La situazione si è fatta più intensa quando è uscito anche il premio da 200mila euro, lasciando in gioco soltanto i 100mila euro e l’euro simbolico.

Nel momento decisivo, con una nuova proposta da 33mila euro, Dalila ha deciso di proseguire fino alla fine. La scelta si è rivelata vincente: nel pacco numero 14 erano infatti contenuti i 100mila euro.

L’emozione in studio è stata fortissima e la concorrente, tra le lacrime, ha celebrato una vittoria dal sapore di riscatto personale, esclamando: «Me lo merito, Stefano, me lo merito!». In studio, insieme al conduttore, erano presenti anche momenti di leggerezza grazie agli interventi comici di Herbert Ballerina e l’esibizione di Martina Miliddi, contribuendo a rendere la puntata particolarmente ricca di intrattenimento.