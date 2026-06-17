L’Isola dei Famosi 2026 è ufficialmente entrata nella fase più attesa: il cast è stato svelato e i naufraghi hanno iniziato la loro sfida sulle spiagge delle Filippine. Tra conferme, possibili ingressi e strategie ancora tutte da scoprire, il reality si prepara a regalare nuovi colpi di scena.

Possibili riserve e calendario ufficiale: le ultime indiscrezioni sull’Isola dei Famosi

Oltre ai sedici concorrenti ufficiali, il settimanale Nuovo Tv ha riportato anche la presenza in Filippine di Raffaella Fico e Luca Onestini. I due, però, non sarebbero entrati nella formazione iniziale: secondo le anticipazioni potrebbero diventare nuovi protagonisti nel corso delle prossime puntate, attraverso una dinamica pensata per modificare gli equilibri del gioco quando il reality sarà già avviato.

La produzione avrebbe inoltre previsto alcune riserve da utilizzare nel caso in cui si rendessero necessari dei cambiamenti. Tra i nomi indicati come possibili sostituti ci sarebbero la modella Oumaima Ouadoudi e Pasquale Laricchia, ex partecipante del Grande Fratello, pronti a intervenire in caso di ritiri, problemi fisici o altre situazioni impreviste durante il periodo delle registrazioni.

Sul fronte della programmazione arrivano anche alcune informazioni relative alla durata del progetto. Secondo quanto anticipato da Fanpage, le riprese dovrebbero continuare fino alla metà di luglio, per un totale previsto di undici puntate. La prima registrazione si sarebbe svolta tra il 12 e il 15 giugno, mentre l’ultima sarebbe programmata tra il 13 e il 16 luglio.

Isola dei Famosi, colpo di scena nel cast ufficiale: “Ci sono anche loro”

Anche senza una messa in onda in diretta, L’Isola dei Famosi 2026 ha già iniziato il suo percorso. I concorrenti si trovano infatti sulle spiagge di Caramoan, nelle Filippine, dove si stanno preparando a superare la prima settimana di permanenza. Le registrazioni della nuova stagione sono partite il 13 giugno, ma per molto tempo la composizione del gruppo è rimasta avvolta dal mistero. Tra indiscrezioni, possibili partecipanti e nomi circolati nelle settimane precedenti, il cast ufficiale ha tardato a essere definito.

A mettere ordine nelle numerose voci è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv, che nell’ultimo numero della rivista ha svelato “nomi e fotografie dei sedici naufraghi” protagonisti dell’edizione 2026, ponendo fine al lungo periodo di incertezze. Il gruppo scelto dalla produzione è formato da otto donne e otto uomini, con volti provenienti dal mondo della televisione, dello spettacolo e dei social.

Tra le concorrenti figurano l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, la giornalista sportiva Claudia Peroni, Martina Maggiore, conosciuta anche per il legame sentimentale con Cesare Cremonini, l’attrice Eva Grimaldi, Michelle Veronesi, tra le protagoniste di Too Hot To Handle Italia, Denny Mendez, prima Miss Italia nera, l’ex tronista Serena Enardu e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Il gruppo maschile comprende invece Flavio Ubirti, ex volto di Uomini e Donne, Patrick Ray Pugliese, già concorrente del Grande Fratello, il content creator Il Musazzi, Francesco Chiofalo, Alex Caniggia, il modello Alberto Fontana, Daniele Iaià, vincitore di Too Hot To Handle Italia, e Pierpaolo Pretelli, che in passato ha ricoperto il ruolo di inviato del programma.