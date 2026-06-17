In Russia, l’accesso all’università sta diventando sempre più un privilegio riservato ai figli dei soldati che combattono in Ucraina. Questo sistema di quote preferenziali, introdotto dopo l’invasione su larga scala del 2026, sta cambiando radicalmente il panorama dell’istruzione superiore nel paese.

Nel 2026, oltre 28.000 studenti sono stati ammessi grazie a queste quote, quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

La competizione per i posti gratuiti, noti come budget spotsè diventata frenetica, con molti studenti e genitori che lamentano un sistema sempre più ingiusto.

Le quote preferenziali e le critiche

Le quote preferenziali per i figli dei soldati sono parte di un sistema più ampio di benefici introdotti dopo l’inizio della guerra.

Questi benefici includono anche agevolazioni per le vedove dei militari e per i familiari dei soldati delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk.

“SVO children, f*** you, let me get into university“, ha detto una studentessa in un video su TikTok, usando il termine sancito dal Cremlino per la guerra in Ucraina. La ragazza esprime il malcontento di molti studenti che si sentono svantaggiati da questo sistema.

“Non mi sembra di competere con loro in termini di conoscenza, ma occupano tutti i posti gratuiti”, ha dichiarato una studentessa del Moscow region, che ha preferito rimanere anonima per motivi di sicurezza. “A causa loro, alcuni vincitori delle olimpiadi non riescono a ottenere posti gratuiti.”

L’espansione delle quote

Dal 2026, i militari e i loro familiari potranno competere per fino a un quarto dei posti gratuiti nelle università russe. Secondo i dati, in quasi il 90% dei corsi di laurea, i militari e i loro figli ammessi attraverso le quote hanno ottenuto punteggi inferiori alla soglia richiesta per l’ammissione generale.

Le facoltà più ambite, come medicina, educazione, IT, economia e diritto, sono quelle in cui le quote preferenziali hanno avuto il maggiore impatto. Le università più prestigiose, come l’Università Statale di Mosca, l’Alta Scuola di Economia e l’Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO), sono quelle in cui la competizione è più accanita.

Le conseguenze per gli studenti

La studentessa del Moscow region spera di studiare diritto all’Università Statale di Diritto di Mosca, ma non è sicura di riuscire a entrare quest’anno. “È diventato più difficile entrare. Il numero di posti gratuiti sta diminuendo e le tasse universitarie sono astronomiche”, ha detto.

Un altro studente del primo anno a San Pietroburgo ha dichiarato: “Penso che l’istruzione superiore sia diventata un privilegio in questo paese. O accetti di pagare per i tuoi studi, o competi nelle olimpiadi. Entrare attraverso l’EGE è come vincere alla roulette.”

La famiglia dello studente paga circa 400.000 rubli ($5.520) all’anno in tasse universitarie. “All’inizio, questa situazione mi ha davvero colpito. Una ragazza aveva un punteggio inferiore al mio, ma ha ottenuto un posto gratuito, mentre io devo pagare”, ha detto. “Ma ora mi sono rassegnato e lo vedo come la nuova normalità.”

L’aumento delle tasse universitarie

Le tasse universitarie in Russia sono aumentate del 10,7% nel 2026, secondo il giornale Kommersant. Questo aumento è seguito alla decisione del governo di regolamentare per la prima volta il numero di posti a pagamento nelle università, eliminando circa 47.000 posti a pagamento in tutto il paese.

All’Alta Scuola di Economia di Mosca, una delle università più prestigiose della Russia, la retta annuale per il popolare programma di comunicazione mediatica è di quasi 1 milione di rubli ($13.800). Per confronto, la retta annuale all’Università Panthéon-Sorbonne di Francia è di circa 3.000 euro ($3.460).

In aprile, poco prima degli esami EGE, l’Alta Scuola di Economia ha ridotto un programma di borse di studio che aiutava gli studenti delle regioni russe a pagare le tasse, riducendo lo sconto massimo dal 75% al 25% come parte degli sforzi di “ottimizzazione”.

“Per me e la mia famiglia, quel sistema di sconti era assolutamente cruciale”, ha detto Kirill, un laureato dell’Alta Scuola di Economia il cui nome è stato cambiato per motivi di sicurezza. “Anche nel 2026, quando mi sono iscritto, il costo della retta e della vita a Mosca era inaccessibile per una famiglia ordinaria della regione di Krasnodar.”

Le reazioni e il dibattito

Mentre lo spazio per il dissenso pubblico in Russia si restringe, le piattaforme di social media bloccate dalle autorità sono diventate uno dei pochi luoghi in cui gli studenti e i genitori discutono apertamente delle politiche di ammissione.

“Questi figli di militari entrano principalmente attraverso esclusioni”, ha detto la madre di un candidato in un video su TikTok. “Non sono sempre stati ammessi per le loro capacità accademiche.”

Tuttavia, alcuni beneficiari di questa politica la difendono. “Questo è il minore dei problemi che potresti incontrare con le ammissioni”, ha detto uno studente di comunicazione mediatica dell’Alta Scuola di Economia, il cui padre sta combattendo in Ucraina e che gestisce un blog di lifestyle sullo studio a Mosca.

Le quote di ammissione fanno parte di cambiamenti più ampi che hanno ridefinito il sistema dell’istruzione superiore in Russia dall’inizio della guerra. Le università hanno ampliato i programmi di patriottismo militare e la cooperazione con le Forze Armate, mentre le campagne di reclutamento rivolte agli studenti sono diventate sempre più visibili nei campus.

I gruppi per i diritti umani e i media indipendenti hanno anche documentato casi di studenti che affrontano azioni disciplinari, espulsioni o pressioni da parte degli amministratori universitari dopo aver partecipato a proteste anti-guerra o aver criticato pubblicamente l’invasione.

Una studentessa del Moscow region ha dichiarato di capire la logica dietro il fornire benefici ai militari stessi, ma ha messo in discussione l’estensione di questi benefici ai loro figli. “Dare preferenze nelle ammissioni è giusto, ma non per i figli SVO. Non se lo sono meritati. Sì, i loro genitori stanno difendendo l’onore del paese… Ma i loro figli, in gran parte, non hanno fatto nulla.”