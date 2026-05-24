Notte dei Musei a Montecitorio: musica, storia e visite straordinarie

Montecitorio aperto al pubblico per concerti, visite e la mostra sull'Assemblea Costituente: appuntamenti speciali e possibilità di prenotazione

La storica apertura serale di Palazzo Montecitorio ha trasformato la piazza antistante in un palcoscenico per la Notte dei Musei, offrendo ai cittadini un mix di musica e memoria istituzionale. L’iniziativa, inserita nel calendario delle aperture straordinarie, ha puntato a coniugare il valore simbolico degli spazi parlamentari con esperienze culturali accessibili al pubblico.

La visita al palazzo ha incluso la nuova mostra dedicata all’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, allestita nella Sala della Lupa, e momenti musicali in più luoghi istituzionali, pensati per raccontare la storia attraverso esecuzioni e allestimenti tematici. L’evento si colloca tra le aperture straordinarie previste per il mese, con altre date disponibili per i visitatori.

La serata in piazza: apertura con la banda

La prima parte della serata si è svolta all’esterno, quando la Banda musicale dell’esercito ha preso posto in piazza per salutare il pubblico. Diretta dal maestro Filippo Cangiamila, la performance ha accompagnato l’arrivo dei visitatori con un brano introduttivo istituzionale e si è conclusa con un’omaggio internazionale, sottolineando il carattere ufficiale e celebrativo dell’appuntamento.

Questo momento ha funzionato come un invito collettivo a esplorare gli interni del palazzo.

Il significato dell’esecuzione

L’esibizione in piazza non è stata solo uno spettacolo musicale, ma anche un gesto simbolico: attraverso i brani scelti, il pubblico ha potuto percepire il legame tra istituzioni e comunità. L’uso dell’inno nazionale e di un brano europeo ha creato una cornice sonora che ha preceduto il percorso di visita, introducendo i temi della sovranità, dell’unità e della dimensione europea della Repubblica come elementi costitutivi della serata.

All’interno: mostra e musica nell’Aula

Il cuore culturale dell’evento è stato il percorso espositivo intitolato "1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio", allestito nella Sala della Lupa per celebrare l’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Inaugurata dal presidente Lorenzo Fontana mercoledì 6 maggio, la mostra propone documenti, immagini e ricostruzioni che aiutano a comprendere i passaggi fondativi della vita repubblicana.

Un allestimento per raccontare la storia

Il percorso espositivo è pensato per essere didattico e suggestivo: pannelli, fotografie d’epoca e didascalie accompagnano il visitatore nel periodo postbellico che portò alla nascita della Repubblica. L’intento è offrire una lettura multimodale della storia istituzionale, capace di parlare sia agli appassionati sia ai cittadini che si avvicinano per la prima volta a questi temi.

Performance d’aula e informazioni pratiche

All’interno dell’Aula, oltre alla mostra, è andata in scena la My Venice Orchestra, ensemble femminile legato alla Orchestra Sinfonica del Veneto, che ha proposto un repertorio pensato per gli spazi parlamentari. L’insieme delle iniziative ha quindi alternato elementi espositivi e momenti musicali, creando un percorso culturale articolato e accessibile.

Per chi non ha partecipato alla serata del 23 maggio, sono state previste ulteriori aperture straordinarie: il palazzo è visitabile anche il 30 e 31 maggio, e il 2 giugno l’accesso sarà esteso al complesso di vicolo Valdina a partire dalle ore 16. Per le date del 30 e 31 maggio è possibile effettuare le prenotazioni tramite il portale ufficiale eventi.camera.it, dove sono disponibili informazioni pratiche su orari e modalità di visita.

In sintesi, l’apertura serale ha offerto una combinazione di evento culturale, ricordo storico e partecipazione civica, proponendo a cittadini e visitatori un’occasione per riscoprire il significato degli ambienti istituzionali attraverso musica e esposizioni tematiche.