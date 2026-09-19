Due serate di musica, ospiti stellari e premi per i più grandi successi: la ventunesima edizione dei BYD Music Awards è pronta a incantare l’Arena di Verona.

Il 18 e il 19 settembre l’Arena di Verona diventerà il fulcro della scena musicale italiana. La ventunesima edizione dei BYD Music Awards celebra i venti anni di storia della manifestazione, trasmessa in chiaro su Rai 1 e simultaneamente in streaming su RaiPlay. L’evento, nominato secondo il partner Build Your Dreams riunisce artisti di ogni età e stile, offrendo un vero e proprio panorama generazionale della musica nazionale.

Una conduzione di esperienza: Carlo Conti e Vanessa Incontrata

Al centro della serata troviamo la coppia di conduttori che ormai è simbolo d’eleganza televisivaCarlo Conti e Vanessa Incontrata. Dopo quindici apparizioni consecutive sul palco dell’Arena, i due guideranno gli spettatori attraverso due notti ricche di performance, premi e momenti di intrattenimento. La loro presenza garantisce continuità e professionalità, elementi chiave per un evento di tale portata.

Il cast stellare: una lista ricca di nomi noti e nuove voci

Il cast annunciato comprende più di cinquanta artisti, spaziando dal pop classico al rap più contemporaneo. Tra i nomi più attesi troviamo Marco Mengoni che interpreterà un medley di brani celebri, Emma Marrone con il suo inconfondibile rock pop, e Gigi D’Alessio in duetto con Alfa per il nuovo singolo “Genova e Napoli”.

Altri protagonisti includono Biagio AntonacciAnnalaisaCoezFulminacci e Levante.

Performance di testa e sorprese

Le esibizioni di punta della prima serata (venerdì 18) prevedono AlfaAnnalaisaBiagio AntonacciClaraCoezDitonellapiagaEmis KillaEmmaFulminacciGigi D’AlessioJuliKid YugiMarco MengoniMax PezzaliNayt il cast di Notre Dame de ParisOllyPakySamurai JaySarah ToscanoSerena Brancale e Tedua. La serata successiva (sabato 19) aggiungerà sul palco GiorgiaElisaGeolierMadameThe Kolors e Il Volo garantendo una copertura completa di tutti i generi musicali dominanti.

Premi e criteri di valutazione: come vengono scelti i vincitori

I BYD Music Awards premiano gli artisti in base a dati certificati dalle organizzazioni di settore. Per gli album contestati, si considerano le certificazioni Oro, Platino e Multiplatino rilasciate da FIMI/NIQ nell’intervallo settembre 2025-settembre 2026. Anche i singoli ricevono riconoscimenti di livello Platino e Multiplatino secondo gli stessi criteri temporali.

Riconoscimenti per concerti e tour

Per quanto riguarda gli eventi dal vivo la soglia di presenze certificate dalla SIAE determina il livello del premio: Oro per più di 100.000 spettatori, Platino oltre 200.000, e Diamante per gli spettacoli che superano la soglia dei 300.000 biglietti venduti. Sono previsti inoltre Premi Speciali per iniziative innovative o per artisti emergenti.

Le due serate non solo celebrano i risultati dell’anno passato, ma fungono da vetrina per le nuove tendenze musicali. Con la partecipazione di nomi come OllyPaky e Samurai Jay l’evento conferma il suo ruolo di catalizzatore per il futuro della musica italiana.

Per chi non potrà assistere dal vivo, la diretta è disponibile su RaiPlay per la visione on-demand, consentendo di rivivere le performance in qualsiasi momento. I biglietti tuttora esauriti, testimoniano l’enorme interesse del pubblico verso una manifestazione che, dal 2007, ha ospitato più di 600 artisti e assegnato oltre 1.000 premi.