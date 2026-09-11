Eventi a Roma e in Emilia-Romagna a settembre 2026: mostre, sagre e tradizioni

Eventi a Roma e in Emilia-Romagna a settembre 2026: mostre, sagre e tradizioni

Settembre 2026 si preannuncia come un mese ricco di eventi culturali e tradizionali in Italia. Roma, ancora in fermento dopo il Giubileo, offre una vasta gamma di mostre che trasformano la città in un vero e proprio museo a cielo aperto. Contemporaneamente, l’Emilia-Romagna si prepara a celebrare le sue tradizioni con sagre e feste di paese che animano le piazze e i centri storici.

Se sei un amante dell’arte, Roma è la destinazione ideale. La città ospita mostre che spaziano dalla pop art all’astrattismo, offrendo un’esperienza culturale unica. Allo stesso tempo, chi desidera immergersi nelle tradizioni enogastronomiche italiane troverà nell’Emilia-Romagna un vero e proprio paradiso, con sagre che celebrano i sapori e le usanze locali.

Mostre a Roma: un viaggio tra arte e cultura

Roma continua a stupire con le sue mostre, offrendo un ricco calendario di eventi culturali che attirano visitatori da tutto il mondo. Tra le esposizioni più attese, spiccano quelle dedicate ad Andy Warhol, Vassily Kandinsky e Johannes Vermeer.

Andy Warhol – Forever Love

Dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027, il Centro espositivo La Vaccheria all’EUR ospita la mostra Andy Warhol – Forever Love una retrospettiva che ripercorre la vita e l’opera del celebre artista pop. Curata da Gianfranco Rosini, l’esposizione presenta 51 opere di Warhol, oltre a documenti e fotografie che offrono uno sguardo inedito sulla sua vita e sul suo lavoro.

Tra le opere esposte, spiccano il ritratto di Regina Schrecker, i ritratti di Liza Minnelli, le Campbell’s Soup, il Dollar Sign e le reinterpretazioni di opere di Paolo Uccello. Un ruolo centrale è affidato alle fotografie di Dino Pedriali, che documentano la stagione romana di Warhol.

Kandinsky a Palazzo Bonaparte

Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027, Palazzo Bonaparte ospita una mostra dedicata a Vassily Kandinsky uno dei maestri dell’astrattismo. L’esposizione, prodotta da Arthemisia, presenta oltre settanta capolavori concessi in prestito dal Centre Pompidou di Parigi.

La mostra è strutturata in cinque sezioni che ripercorrono l’intera carriera di Kandinsky, dalle prime prove figurative fino all’astrazione più matura. Un’occasione unica per ammirare opere che raramente lasciano Parigi.

Donna in blu che legge una lettera a Palazzo Barberini

Fino all’11 ottobre 2026, le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini ospitano il capolavoro di Johannes Vermeer Donna in blu che legge una lettera. L’opera, in prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam, è esposta nella Sala Paesaggi, al termine di un percorso che coinvolge anche la Sala Ovale.

L’iniziativa, curata da Thomas Clement Salomon e Paola Nicita, offre al pubblico italiano l’occasione rara di incontrare da vicino un dipinto del maestro di Delft.

Sagre e tradizioni in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna si prepara a festeggiare con sagre e feste di paese che animano le piazze e i centri storici. Dal 11 al 18 settembre 2026, la regione offre un ricco calendario di eventi che celebrano le tradizioni enogastronomiche locali.

Festa della Piadina a Bellaria Igea Marina

Dal 11 al 13 settembre 2026, Bellaria Igea Marina ospita la Festa della Piadina un evento enogastronomico dedicato alla piadina romagnola. La festa trasforma il lungomare in una lunga linea di chioschi e stand gastronomici, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaggiare piadine preparate al momento con farciture tradizionali e creative.

Tra le attrazioni della festa, spiccano le sfogline al lavoro che tirano la pasta su tavoli di legno, la musica dal vivo e i mercatini artigianali. Un evento ideale per chi desidera unire mare e tradizione gastronomica.

Autunno Bazzanese a Valsamoggia

Dal 11 al 20 settembre 2026, Valsamoggia ospita la 55ª Autunno Bazzanese una delle sagre storiche della pianura bolognese. Le vie intorno al castello e alla piazza centrale si riempiono di bancarelle, stand gastronomici e palchi per spettacoli.

Tra le attrazioni della sagra, spiccano la cucina tipica bolognese, i concerti serali e il mercatino con produttori locali e artigianato. Un evento perfetto per chi desidera un weekend di eventi senza allontanarsi troppo da Bologna.

Sagra delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo

Dal 11 al 14 settembre 2026, Villanova di Bagnacavallo ospita la Sagra delle Erbe Palustri un evento tradizionale legato all’artigianato delle erbe di palude. La sagra celebra le antiche lavorazioni delle erbe di valle, utilizzate per intrecci, sedie e cesti.

Tra le attrazioni della sagra, spiccano le dimostrazioni di intreccio e artigianato tradizionale, gli stand gastronomici con piatti tipici romagnoli e le mostre tematiche. Un evento ideale per chi desidera scoprire le tradizioni e i sapori della Romagna.