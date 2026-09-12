Esequie di Stato in Italia: chi ne ha diritto e come si svolgono

Esequie di Stato in Italia: chi ne ha diritto e come si svolgono

I funerali di Stato sono cerimonie riservate a personalità di rilievo nazionale. Scopri chi ne ha diritto e come si celebrano

In Italia, i funerali di Stato sono cerimonie solenni riservate a personalità di eccezionale rilievo nazionale o internazionale. Questi eventi, regolamentati dalla legge n° 36 del 7 febbraio 1987, sono caratterizzati da rigidi protocolli e onori militari stabiliti dalle istituzioni governative. Ma chi ha diritto a questi onori e come si svolgono?

Le esequie di Stato sono organizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato di Palazzo Chigi.

Queste cerimonie sono obbligatorie per alcune cariche istituzionali, come il Presidente della Repubblica, i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte Costituzionale, sia durante che dopo il mandato.

Chi ha diritto ai funerali di Stato

Secondo la legge n° 36 del 7 febbraio 1987, i funerali di Stato possono essere concessi anche ad altre personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria.

Questo include cittadini italiani e stranieri, nonché apolidi, che abbiano illustrato la Nazione in campi come le scienze, le lettere, le arti, il lavoro, l’economia, lo sport e le attività sociali.

Le esequie possono essere concesse anche a militari, appartenenti alle forze dell’ordine o semplici cittadini caduti durante atti di terrorismo, criminalità organizzata o nell’adempimento del dovere.

Inoltre, i funerali di Stato sono interamente finanziati dall’erario pubblico, coprendo il feretro, il trasporto della salma, l’allestimento della camera ardente, gli addobbi e la sepoltura.

Protocolli e cerimonie

I funerali di Stato seguono rigidi protocolli. Il feretro è accompagnato da due carabinieri in alta uniforme o da membri dello stesso corpo di appartenenza del defunto. Nel caso del Capo dello Stato o di un ex Capo dello Stato, il feretro è trasportato a spalla da sei corazzieri, preceduto da un funzionario in uniforme dell’anticamera presidenziale che trasporta un cuscino di velluto nero con il Gran Cordone dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In occasione di queste cerimonie, le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz’asta secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La camera ardente può essere allestita nella sede dell’istituzione di cui il defunto era titolare o in un luogo scelto dalla famiglia o secondo le consuetudini locali.

Personalità celebri

Tra le personalità del mondo della cultura che hanno ricevuto funerali di Stato, si possono citare il regista Federico Fellini, il tenore Giuseppe Pavarotti, l’attore Alberto Sordi, il conduttore televisivo Mike Bongiorno e i poeti Alda Merini ed Eugenio Montale.

Recentemente, anche l’ex senatrice Emma Bonino ha ricevuto l’onore dei funerali di Stato. La camera ardente per Bonino è stata allestita nella Protomoteca del Campidoglio a Roma, con commemorazione ufficiale martedì 12 settembre 2026. Anche l’ex deputato Raffaele Costa ha avuto funerali di Stato lunedì 14 settembre 2026 nella cattedrale di San Donato a Mondovì (Cuneo).

Questi eventi non solo onorano le personalità defunte, ma rappresentano anche un momento di riflessione per la nazione intera, ricordando il contributo straordinario che queste figure hanno dato alla società italiana.