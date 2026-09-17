Nel 2009, mentre Quelli che il calcio era ancora un programma di cabaret sportivo, simona ventura riuscì a portare in studio la giovane cantante statunitense Lady Gaga. All’epoca la star non aveva ancora conquistato il pubblico italiano, ma il loro incontro si trasformò in uno dei momenti più ricordati della televisione italiana, alimentando una serie di meme che ancora circolano sui social.

La particolare dinamica della puntata nacque da un imprevisto: la sigla di apertura iniziò a suonare mentre la cantante era ancora bloccata in un taxi davanti al palazzo di registrazione. Il caos dei ballerini sudati, l’attesa senza fine e la mancanza di un copione preparato crearono l’atmosfera perfetta per un’intervista spontanea e fuori dagli schemi.

Dettagli dell’intervista del 2009

Ventura, consapevole dell’opportunità, decise di lanciare la conversazione senza alcuna traduzione predefinita. Lady Gaga entra in studio direttamente dal taxi, con il microfono ancora in mano, e il conduttore si ritrova a gestire una situazione quasi improvvisata. Nessun traduttore, pochi minuti di preparazione, ma un’energia contagiosa che si percepì subito.

Il momento della sigla e il taxi

Il tassista, ancora presente, fu testimone dell’esordio più “caotico” della carriera televisiva di Ventura. Gli effetti del sudore dei ballerini, la frenesia dei cameraman e la sorpresa di una popstar che arrivava senza preavviso portarono a scambi di battute memorabili: “ci sarà un tour?”, “sdibede-leiba” e “hai un nome molto buffo”. Tutti questi frammenti divennero rapidamente meme virali che la rete ha custodito fino ad oggi.

Le reazioni successive e il gesto di gratitudine

Il giorno dopo l’uscita, Lady Gaga inviò a Ventura un enorme mazzo di fiori accompagnato da una nota di ringraziamento: “Grazie Simona perché sei stata l’unica a volermi in Italia nel tuo programma”. Il biglietto è stato conservato dalla conduttrice come testimonianza di quel legame speciale.

Ventura aveva già condiviso quel ricordo in diverse occasioni, sia durante un intervento al Padova Pride Village nel 2019, sia in una partecipazione a TvTalk nel 2022. In entrambe le occasioni ha ribadito l’importanza del gesto: una popstar ancora sconosciuta che, grazie a un’occasione improvvisata, trovò il suo primo pubblico italiano.

L’eredità nella cultura pop e i meme

L’intervista di Simona Ventura a Lady Gaga è diventata una pagina storica della televisione italiana. Le frasi citate, come “sdibede-leiba”, hanno continuato a circolare su piattaforme come TikTok e Instagram, alimentando una nuova generazione di fan che scoprono la scena grazie ai clip condivisi. Anche a distanza di 17 anni, la puntata è citata come esempio di come un momento di caos possa trasformarsi in leggenda.

Il fascino di quel giorno risiede proprio nella sua imprevedibilità: una cantante che arrivava dal taxi, ballerini esausti, un conduttore che improvvisava e una nota di gratitudine che ha immortalato l’evento. Il risultato è stato un mix di spontaneità e carisma che ha segnato l’inizio della carriera italiana di Lady Gaga, dimostrando che a volte le migliori storie nascono fuori dal copione.