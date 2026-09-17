Un episodio avvenuto durante una lezione all’Istituto Monte Amiata di Rozzano ha coinvolto due studenti di 12 anni. Quello che inizialmente era stato descritto come un’aggressione sarebbe stato, secondo la ricostruzione della scuola, uno scherzo tra compagni finito male, con uno dei ragazzi portato in ospedale per accertamenti.

Rozzano, scherzo tra compagni finisce male: 12enne cade e batte la testa

Come riportato da Tgcom24, sarebbe stato uno scherzo tra due studenti a provocare l’incidente avvenuto martedì all’Istituto comprensivo Monte Amiata di Rozzano, nel Milanese. In un primo momento l’episodio era stato descritto come un’aggressione, con un 12enne che avrebbe stretto il collo di un compagno fino a fargli perdere i sensi.

La ricostruzione diffusa successivamente dalla scuola e dall’amministrazione comunale ha però fornito una versione diversa.

Durante la lezione di arte, uno degli studenti avrebbe afferrato da dietro il coetaneo all’altezza del collo mentre quest’ultimo si era chinato per raccogliere un oggetto caduto dal banco. Il ragazzo avrebbe quindi perso l’equilibrio, finendo a terra e battendo la testa sul pavimento.

Il ragazzo portato in ospedale, la scuola valuta provvedimenti

Gli adulti presenti in aula sono intervenuti immediatamente per assistere lo studente e verificare le sue condizioni. Secondo la nota ufficiale, il 12enne sarebbe rimasto sempre cosciente e in buone condizioni. La scuola ha avvisato i genitori di entrambi gli alunni e, per precauzione, è stato richiesto l’intervento del 118.

Il giovane è stato quindi trasferito in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano per gli accertamenti necessari. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La dirigenza ha intanto avviato le procedure per stabilire eventuali provvedimenti disciplinari ed educativi nei confronti dell’altro studente. Secondo quanto riportato inizialmente da Il Giorno, lo stesso ragazzo sarebbe già stato sospeso lo scorso anno dopo un altro episodio che avrebbe coinvolto un compagno.