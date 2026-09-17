Tragedia nella notte a Napoli, dove un 26enne è morto dopo essere caduto da uno scooter durante una fuga. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava con altre due persone dopo un presunto tentativo di rapina.

Napoli, in tre sullo scooter in fuga dopo una tentata rapina: morto un 26enne

Come riportato da Il Roma, un inseguimento nella notte si è concluso con la morte di Antonio Nardi, 26 anni, deceduto in seguito alle gravi ferite riportate dopo la caduta da uno scooter.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 in via Nuova detta Casoria, nel quartiere San Pietro a Patierno, a Napoli.

Secondo i primi accertamenti della polizia municipale, il giovane viaggiava insieme ad altre due persone sul motociclo e il gruppo sarebbe stato in fuga dopo un tentativo di rapina ai danni di un passante che indossava un Rolex e altri oggetti di valore, tra Secondigliano e Casoria.

Alla vista di una pattuglia dei vigili urbani, lo scooter avrebbe proseguito a velocità sostenuta fino a quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto.

Le indagini sul presunto tentativo di rapina e sull’incidente a Napoli

Stando alle prime indiscrezioni, i tre uomini viaggiavano con caschi integrali quando si è verificato lo schianto.

Nardi, uno dei passeggeri, ha riportato diversi traumi, in particolare una grave lesione al torace. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all’Ospedale del Mare, dove è morto nelle ore successive nonostante le cure.

Sul luogo dell’incidente i rilievi sono proseguiti fino all’alba, mentre gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione sia la dinamica della caduta sia quanto accaduto poco prima. Le indagini dovranno infatti chiarire le circostanze del presunto tentativo di rapina e le fasi della successiva fuga.