Ascensore precipita in un cantiere a Zurigo: un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Le indagini sono in corso.

Tragedia in un cantiere nel centro di Zurigo, dove un ascensore utilizzato da due operai si è schiantato per diversi metri. Uno dei lavoratori è morto sul posto, mentre il collega è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Dramma a Zurigo, ascensore si schianta al suolo: un morto e un ferito grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre in un cantiere di Hafnerstrasse, nel Kreis 5 di Zurigo, a poca distanza dalla stazione ferroviaria principale. Poco prima delle 14.30, due operai che si trovavano su un ascensore da cantiere installato lungo un edificio circondato dalle impalcature sono precipitati per diversi metri per cause ancora da chiarire.

L’impatto è stato violentissimo e uno dei lavoratori ha perso la vita, mentre il collega ha riportato ferite gravi.

Un testimone presente nella zona ha raccontato di aver notato attività particolarmente rumorose già durante la mattinata: «Stavano mettendo in sicurezza qualcosa per tutta la mattina. Faceva molto rumore e sembrava molto pericoloso, poi all’improvviso c’è stato un boato».

Secondo il suo racconto, dopo la caduta la piattaforma dell’ascensore si sarebbe schiantata al suolo, finendo in pezzi.

I soccorsi e le indagini per ricostruire le cause della tragedia

Dopo l’allarme, i primi a raggiungere il cantiere sono stati gli agenti della Polizia municipale di Zurigo, che hanno estratto i due lavoratori e prestato loro le prime cure in attesa dei sanitari. Per uno degli operai, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto.

Il secondo è stato invece affidato a Schutz & Rettung Zürich e trasferito in ospedale con gravi ferite e in condizioni critiche. L’identità dei due uomini non era stata ancora accertata con certezza nelle ore immediatamente successive all’incidente. Nell’area è stato dispiegato un vasto dispositivo di emergenza, con vigili del fuoco, ambulanze, medici d’urgenza, rappresentanti della procura, specialisti dell’Istituto di medicina legale e dell’Istituto forense di Zurigo, oltre a un team di assistenza psicologica.

Resta ora da stabilire cosa abbia provocato la caduta dell’ascensore: la Polizia di Zurigo, insieme alla procura competente, ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e individuare eventuali responsabilità.