A Torino una ragazza di soli 15 anni è riuscita a chiamare le forze dell’ordine e a far arrestare la madre per maltrattamenti. Ecco che cosa è successo.

“Sta picchiando mia sorella”: 15enne fa arrestare la madre per maltrattamenti

“Venite a casa, mia madre sta picchiando mia sorella“. Con queste parole una ragazza di soli 15 anni è riuscita, sabato scorso, 12 settembre 2026, ha contattare il 112 chiedendo l’intervento dei Carabinieri in quanto la madre stava picchiando la sorella: “Sento gridare, la sta aggredendo, venite.

” I Carabinieri si sono precipitati nell’appartamento a Mirafiori Sud, periferia di Torino, dove hanno arrestato la donna con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Torino, 15enne fa arrestare la madre per maltrattamenti in famiglia

La ragazza di 15 anni, secondo quanto sino a ora ricostruito, era riuscita a chiudersi in una stanza dalla quale avrebbe poi chiamato il 112, sentendo la madre che stava picchiando la sorella di 20 anni.

Quando i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento, avrebbero trovato la donna in stato di alterazione psicofisica, forse per abuso di sostanze stupefacenti. Le due sorelle avrebbero raccontato di aver subito aggressioni verbali e fisiche, oltre a insulti e minacce nei mesi precedenti. La figlia 20enne ha presentato querela nei confronti della madre, con la 15enne che le è stata affidata.

Lunedì 14 settembre sarebbe stato convalidato l’arresto della donna.