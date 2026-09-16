Per 5 anni l'uomo avrebbe maltrattato la moglie e la figlia di soli 9 anni: ora è arrivata la condanna.

Un uomo di 51 anni, dal 2018 al 2023, avrebbe maltrattato la moglie e la figlia minore di soli 9 anni. Ora è arrivata la condanna. I dettagli.

Strappa i capelli alla moglie, poi le lancia una sedia in faccia

Per cinque anni, dal 2018 al 2023, un uomo di 51 anni, indiano e residente a Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti e lesioni aggravate in famiglia, nei confronti della moglie e della figlia di soli 9 anni.

Da ubriaco avrebbe infatti maltrattato la moglie con violenze sia fisiche che verbali, accusandola di aver un amante. Spesso inoltre le avrebbe lanciato contro oggetti, come una sedia in faccia che le avrebbe procurato una ferita, e le avrebbe strappato i capelli. Il culmine il 2 aprile del 2023, quando l’uomo, sempre ubriaco, avrebbe minacciato la moglie con un coltello alla gola.

Per difendersi la donna si sarebbe recisa i tendini della mano destra, con la figlia che sarebbe stata spinta contro il frigo. Mamma e figlia sarebbero poi riuscite a scappare e a chiamare i Carabinieri, consentendo l’attivazione del codice rosso. In seguito alle indagini il 51enne era stato denunciato.

Maltrattamenti in famiglia, strappa i capelli alla moglie e poi le lancia una sedia in faccia: arrestato e condannato un 51enne

Dopo la denuncia c’è stato il processo nei confronti del 51enne, con la sentenza emessa il 1 di aprile dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia e diventata definitiva lo scorso 31 di luglio, con l’uomo che è stato condannato a 3 anni e nove mesi, oltre alla pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravissime. Il 9 settembre è stato emesso l’ordine di carcerazione, eseguito ieri dai Carabinieri di Castelnovo di Sotto.